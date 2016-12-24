Сергей Беликов: «Я снимаю шляпу перед песней «Снится мне деревня»

Застать Сергея Беликова в Москве, по месту прописки - довольно сложно: график его гастролей расписан на несколько месяцев вперед. Вчера он пел в Ростове-на-Дону, а послезавтра уже будет петь во Владивостоке... И везде поклонники его творчества ждут от него исполнения «золотых» хитов, с которыми он когда-то прогремел на всю страну - «Снится мне деревня», «У беды глаза зелёные», «Живи, родник»... В октябре у Сергея Беликова - юбилей: певцу исполняется 65 лет. И накануне юбилея нам удалось поговорить с ним обо всем, что волнует его самого и его поклонников…

«Снится мне деревня»

- Сергей Григорьевич, сорок лет назад вас знала и ваши песни пела вся страна - и вот, спустя столько лет, популярность возвращается к вам... Вас это не удивляет?

- Меня это радует. Это хорошо, что интерес к моей персоне не падает, и по всей стране есть те, для кого я могу выступать.

- Как часто, когда вы выступаете, аудитория просит вас спеть песню «Снится мне деревня»?

- Ее не надо требовать, потому что я ее пою. Другое дело - если бы я отработал и ушел со сцены, не исполнив ее, то можно предположить, что зрители обратят на это внимание и потребуют исполнения этой песни. Но я, безусловно, на всех своих концертах исполняю все свои популярные песни. Они до сих пор пользуются большой любовью, и зрители их ждут. Это хорошо заметно на концертах. И я снимаю шляпу перед песней «Снится мне деревня» - за то, что она дала мне, и за то, скольким людям она принесла радость!

- Сергей Григорьевич, после этой песни многие считали, что вы так искренне и убедительно поете, потому что сами родом из деревни. Но вы же родились в подмосковном Красногорске?

- Да, я - городской человек, и никогда не жил в деревне, и для меня эта тема не идет изнутри. Это не «генетическая память» - это просто хорошо сделанная, профессиональная работа. Поэт написал классные стихи, композитор придумал красивую мелодию, а певец точно передал настроение и эмоции, любовь и ностальгию по малой родине - и тем самым зарядил позитивом миллионы слушателей.

С песней по жизни

- Почему вы решили стать артистом?

- Во мне артист проснулся достаточно рано, я рос меломаном-певуном. Хотя родился и вырос в рабочей семье: отец был шофёром большегрузов, а мама работала диспетчером на автобазе. Но петь я любил, и в школе это заметили еще в младших классах и выдвигали меня на роль солиста детских хоров... А в 15 лет я заболел, как и многие тогда, зарубежной музыкой - «Роллинг Стоунз», «Битлз», «Шедоуз»…

- Вы назвали группы, пластинки которых в стране найти было невозможно…

- Да, и не только пластинки - их не крутили по телевидению, они не были в ротации на радио. Но у многих уже тогда были магнитофоны, и из окон можно было услышать музыку зарубежной эстрады… И я приходил в магазин музыкальных инструментов, чтобы посмотреть на электрогитары, сам себе такую мастерил - тогда в журналах публиковались инструкции, как правильно изготовить электрогитару...

- Вполне логично, что в итоге вы оказались в вокально-инструментальном ансамбле.

- Да, так и было… «Аракс», «Самоцветы». Потом сольная карьера, сотрудничество с Вячеславом Добрыниным и Леонидом Дербенёвым. Звучат «Живи, родник», «Снится мне деревня»… До хитов была целая обойма наших совместных работ с Дербенёвым и Добрыниным, которая уступала в популярности и заметности, но свое дело делала. Поэтому в «день икс» Леонид Петрович Дербенёв сказал мне: «Серёжа, у меня для тебя есть новая песня». Это была песня «Снится мне деревня». Он мне её показал. Я сначала от неё отказывался, потому что у меня было своё видение музыкального материала. Но он меня стал убеждать, и тут была его знаменитая фраза: «Серёжа, поверь мне: если ты споёшь эту песню, то это будет хит!» И Леонид Петрович здесь выступил как прозорливый продюсер, который не боялся настаивать и брать на себя ответственность, что эта песня станет хитом. Она им и стала! А песня «Живи, родник», кстати говоря, была лауреатом фестиваля «Песня года-85». А «Снится мне деревня» стала лауреатом «Песни года-86».

Судьба звезды

- Дети тогда, в те годы, вас редко, наверное, видели? Вы тогда довольно часто выступали и были все больше в разъездах...

- Да, я тогда достаточно много гастролировал. Это особенность артистической жизни в принципе и той эпохи, в частности. У меня был напряженный график, но чтобы месяцами пропадать на гастролях - такого не было. Условно говоря, я уезжал на неделю, а потом несколько дней был дома. График был рваным, но мои дети не росли без отца. И если, допустим, были южные гастроли, то на них мы ехали все вместе: и дети, и жена.

- Детям привозили подарки из-за границы?

- Да, конечно! Но не подарки, а одежду.

- Видеомагнитофон в доме?

- Да, был. Но не как подарок детям, а приобретение техники в семью. Но кассеты с диснеевскими мультфильмами и американскими фильмами у нас были. А как без этого?!

- В начале 90-х, как и многие популярные советские артисты, вы оказались за бортом шоу-бизнеса. Почему?

- Не попал во вновь формировавшийся рынок… Там были другие правила, другие критерии… Не хочется об этом говорить…

Возрождение легенды

- Но в 21-м веке артисты вашего поколения вновь стали выступать - отчасти благодаря таким фестивалям, как «Дискотека 80-х» и «Легенды Ретро FM». Чем, как вы думаете, обусловлен интерес к песням той эпохи и к артистам, которые их исполняли?

- Тем, что старая любовь не умирает - она живет в наших сердцах. И спасибо зрителям за то, что они ходят и слушают нас, подпевают нам. Эти фестивали вернули немало артистов, которые давно не выходили на сцену в силу разных обстоятельств. У нас появилась дополнительная возможность выходить к тем, кто знает и любит наши песни.

- В последнее время на «ностальгических» фестивалях всё чаще можно заметить и молодёжь…

- Да - тех, кто не застал того времени, той музыки. Но им интересна и атмосфера этого праздника, интересен и сам материал. Они, может быть, не являются поклонниками этих песен или артистов - но они их знают. И когда они оказываются в атмосфере этого формата и этого поколения - они переносятся, как на машине времени, в то время, когда их родители были такими, как они сейчас…

- Вы на эстраде столько лет, столько всего видели… Чем должен подпитываться человек, чтобы за пятьдесят лет не «выгореть» - а выходить на сцену и петь?

- Я думаю, что с точки зрения психологии и человеческой физиологии - должен быть стержень и должно быть здоровье! А с точки зрения профессионального отношения - это, наверное, какая-то «заточенность».

- Что вы имеете в виду?

- «Заточенность» на уровень. Потому что большое количество талантливых и толковых музыкантов, как вы сами сказали, всё-таки «выгорают». В лучшем случае - если «всё это» им уже не нужно, а в худшем - когда люди просто профессионально деградируют…

- Если говорить о фонограмме - вы лично всегда поёте вживую?

- Да, живьём! Знаете, вот все эти разговоры, как говорится, для наивных и простаков - когда ушлые «шоубизовские» люди говорят, что «аппаратура плохая, и мы будем петь под фонограмму»... Они так будут говорить везде, потому что это их приём, чтобы не петь живьём, потому что они это делают плохо. Потому что - готов с кем угодно поспорить - если даже среднее оборудование нормально настроить, то на нём можно петь живьём!

Тепло сердец

- Вы сказали, чтобы вести такую концертную деятельность, нужно и физическое здоровье тоже. Ведете здоровый образ жизни?

- Сейчас мало времени на спорт остается. У меня же появился внук Тимофей (мальчик родился в семье сына певца Григория Беликова - прим. авт.). И он стал большой моей любовью и моей большой привязанностью. Я очень много с ним провожу времени. Не потому, что об этом дети просят - я сам этого хочу, сам навязываюсь. Потому что испытываю большую потребность в общении с малышом. Я его очень люблю. Он очень прикольный. И мне доставляет большое удовольствие проводить с ним время. А так как он мальчик подвижный, с ним гулять приходилось все эти годы много. В день шесть часов - три раза по два часа - с коляской гуляешь... А сейчас он своими ножками бегает, и ты только успевай за ним: то футбол, то волейбол, то на самокате, то на велосипеде…

- Вы можете назвать себя счастливым человеком?

- Честно говоря, я человек по жизни не очень жизнерадостный. Хотя тысячи людей за эти годы говорили мне о том, что я - светлый человек в общении, что от меня исходит светлая и позитивная энергетика. Я часто удивляюсь сам себе: что я несу вокруг себя свет - и в то же время внутри себя сдержан в позитивных эмоциях. Мне редко знакомо чувство счастливого человека. Удовлетворения - да! Я часто чувствую себя удовлетворённым после концертов - от понимания того, что ты приносишь большую радость и душевное отдохновение своим зрителям. Я это вижу, я это слышу. И это меня греет...