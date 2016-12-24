Бывшую завкафедрой мединститута осудили за взятки

1 миллион 250 тысяч - такова цена «судебного экзамена» для профессора Надежды Плотниковой. Столь крупный штраф женщина обязана выплатить по решению суда в пользу государства. Бывшая заведующая кафедрой медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева была признана виновной в получении взятки.

По данным следствия, заведующая кафедрой нормальной и патологической анатомии медицинского института нередко выставляла оценки будущим врачам за денежное вознаграждение. Так, в начале 2018 года один из студентов 2-го курса не смог сдать экзамен по анатомии. Своими силами молодой человек пытался пересдать, но его знание предмета вновь показалось преподавателю неубедительным. Расстроенный второкурсник оказался на грани отчисления. Тогда решать вопрос с удовлетворительной отметкой за будущего стоматолога пришла знакомая Плотниковой, женщина предложила заведующей кафедрой деньги за необходимую оценку. В итоге за «тройку» Плотникова взяла 12 тысяч рублей.

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по РМ смогли выявить не одно подобное преступление, совершенное женщиной. Деньги за «удовлетворительно» в зачетке Плотникова вязла еще трижды. Так, по данным следствия, в марте прошлого года завкафедрой получила 20 тысяч рублей от студентки второго курса за все тот же экзамен по анатомии. До этого девушка дважды пыталась сдать предмет, но каждый раз безуспешно. В третий раз студентка должна была сдавать экзамен не только Плотниковой, но и целой комиссии преподавателей. Чтобы избежать печальной участи быть отчисленной, будущий медик решила получить оценку «удовлетворительно» за вознаграждение. Это и решило все проблемы с экзаменом.

Правоохранители утверждают, что Плотникова получила от четырех студентов в общей сложности 59 тысяч рублей. Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом». Санкции статьи предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы либо штраф в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Сразу после выявления коррупционных фактов преподаватель не отрицала причастности к преступлению, однако после общения с адвокатом заявила, что никаких взяток от студентов не брала.

В результате рассмотрения дела Ленинский суд Саранска признал Надежду Плотникову виновной в четырех эпизодах получения взятки. На слушании бывшая преподавательница заявила, что своей вины не признает, а деньги, найденные в ее сумочке, - не что иное, как зарплата. Тем не менее суд счел убедительными представленные доказательства вины заведующей кафедрой и приговорил ее к штрафу в размере 1 250 000 рублей. Также женщина в течение трех лет не сможет занимать определенные должности. Кроме того, под арестом останется земельный участок преподавательницы, который располагается в селе Мурань Кочкуровского района. Приговор в силу не вступил.

Для тех, кто с Плотниковой не знаком, приведем небольшую справку. Надежда Алексеевна приехала в Мордовию из Амурской области. Ее родина - город Благовещенск. В столице региона 13 женщина проживает уже много лет, еще в далеком 1982-м она окончила с отличием госуниверситет имени Н.П. Огарева. В 2000 году получила ученую степень доктора медицинских наук. С 2006 года занимала пост заведующей кафедрой. В 2009 стала обладательницей ученого звания профессора. За время своей работы Плотникова провела множество исследований и даже опубликовала не одну сотню научных трудов. В их числе 10 методичек и 2 монографии.

После коррупционного скандала Надежда Алексеевна уволилась из университета и перешла на работу в онкоцентр.