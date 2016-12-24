Талантливая молодежь Мордовии активно поддержала фестиваль «Театральное Приволжье»

17 октября жители Саранска вместе с Главой республики Владимиром Волковым посмотрели спектакль «Тимур и его команда» детской театральной студии «Отражение» (Краснослободский лицей). Именно этот спектакль стал финалистом фестиваля «Театральное Приволжье» и, как отметил Владимир Волков, лидирует по количеству просмотров на Ютубе.

Ни одно место в зале Национального драматического театра не пустовало, посмотреть постановку собрались все ценители театрального искусства нашего города. Среди них и почетные гости - Глава Мордовии Владимир Волков и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. Школьники - участники проекта «Театральное Приволжье» из других студий - также пришли поддержать своих товарищей (напомним, в региональном этапе конкурса участвовали 14 наших коллективов).

- Сегодня мы с вами собрались по очень доброму, позитивному поводу. Одним из самых ярких театральных событий года стал фестиваль «Театральное Приволжье». В марте старт ему дал уполномоченный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, - сказал Владимир Волков. - Проект объединил более тысячи школьных и студенческих театров нашего округа. Талантливая молодежь Мордовии активно поддержала фестиваль. Театр - это гордость нашей страны! У нас 5 профессиональных театров, в которые приходит все больше талантливой молодежи. Сегодня более трети состава - это молодежь до 35 лет, выпускники нашего университета, которые реализуют себя в актерской работе и в режиссуре. Приятно думать, что мы готовим очень профессиональных актеров. Своими работами радуют зрителей и десятки народных театров, самодеятельных творческих объединений, многие из которых находятся в селах нашей республики. Сегодня нам удастся познакомиться с творчеством одного из таких коллективов.

Молодые актеры очень живо, одухотворенно и артистично пересказали знакомую многим с детства историю Аркадия Гайдара. Для старшего поколения она звучала ностальгически, для юных зрителей - поучительно, но однозначно можно сказать, что спектакль никого не оставил равнодушным. Как подчеркнул Владимир Волков, театр - это искусство, которое учит в первую очередь быть человеком, чувствовать и сопереживать.

- Благодаря национальному проекту «Культура» и федеральным программам мы постарались дать новый импульс развитию театрального искусства. Здания театров были реконструированы в соответствии с современными требованиями. С прошлого года вручаются гранты Главы Мордовии по 1 миллиону рублей на поддержку творческих проектов театров, - сообщил Глава РМ. - Мы не ограничимся Годом театра и обязательно продолжим поддерживать театры нашей республики, которые становятся все более востребованными зрителями, только в этом году их посетили уже более 145 тысяч человек. Практически 23 премьеры проходят каждый год, и везде аншлаги, что говорит о мастерстве наших театральных коллективов!

Директор краснослободского многопрофильного лицея Елена Голубева и руководитель студии «Отражение» Ольга Богдашкина получили благодарность от Главы республики за вклад в развитие театрального искусства. Юные артисты же кроме благодарности получили в подарок от Владимира Волкова музыкальный центр.

- От лица детской театральной студии «Отражение» мы выражаем огромную благодарность за признание нашего труда, за приглашение на эту сцену, - поблагодарила всех собравшихся начинающая актриса Валерия Морева. - В будущем мы искренне желаем достигать больших высот в театральном искусстве и стать настоящими актерами.



