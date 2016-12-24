Такой юбилей бывает только раз в 100 лет

Жительнице Саранска Пелогее Каргиной исполнилось 100 лет

Каждый человек в своей жизни переживает много важных этапов, круглых дат, каждая из которых важна и весома. Но, пожалуй, нет весомее даты, чем 100-летний юбилей. Да и очень немногим жизнь дарит такой прекрасный подарок. Еще лучше, когда человек встречает столь достойную дату в кругу дружной семьи, любящих и внимательных близких, в воспоминаниях о прожитых годах, трудностях и радостных моментах.

100-летний юбилей на минувшей неделе отметила и жительница Саранска Пелогея Павловна Каргина. Кроме поздравлений от своих близких женщина принимала и поздравления от официальных лиц. В понедельник юбиляршу посетили представители Администрации городского округа Саранск, администрации Октябрьского района и Пенсионного фонда городского округа Саранск. В первую очередь Пелогее Каргиной вручили поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина, которой удостаиваются ветераны старше 90 лет в честь юбилейных дат. Начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Администрации Саранска Римма Егорчикова передала памятный подарок и, поздравив, подчеркнула: «Поздравление ветеранов-юбиляров очень приятное и важное событие. Это прекрасная возможность отдать дань уважения и почтения людям старшего поколения, ведь они - наша живая история, участники важнейших исторических событий».

Жизнь Пелогеи Павловны была наполнена разными событиями и добрыми делами. Пережив годы Великой Отечественной войны, трудясь в тылу и не обзаведясь собственной семьей, она стала матерью четверым детям. Сестра Пелогеи Павловны умерла очень рано, у нее остались три дочери и сын в возрасте от полутора до девяти лет. Женщина взяла всю заботу о племянниках на себя, не позволив детям остаться сиротами или воспитываться в детдоме. Она вырастила и воспитала их, как родных. Все они зовут Пелогею Павловну мамой и благодарны ей за то, что всю свою жизнь она посвятила им.

В праздничный день пять поколений семьи Пелогеи Павловны собрались, чтобы поздравить свою маму и бабушку, в очередной раз высказать ей слова искренней благодарности, подарить то неоценимое внимание, которого она достойна. Родные отмечают, что с Пелогеей Павловной было всегда легко и интересно. Она и сегодня остается общительной и веселой, не теряет бодрости духа и рассказывает о прожитых годах с юмором и улыбкой на лице. Такие искренние позитив и доброта помогли Пелогее Павловне прожить долгую счастливую жизнь, воспитать замечательных детей и внуков, которые теперь окружают ее невероятной заботой и любовью.

Начальник управления по работе с гражданами старшего поколения Администрации Саранска Римма Егорчикова рассказала, что в настоящее время в городском округе Саранск проживает 170 граждан в возрасте от 95 лет и старше. «Это довольно существенная цифра. Каждого старожила нашего города мы поздравляем с юбилейной датой и обязательно передаем поздравление от Президента России Владимира Владимировича Путина. В декабре текущего года мы планируем поздравить еще троих долгожителей с юбилейными датами».



