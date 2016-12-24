Использование «Электронного бюджета» позволит Мордовии сэкономить 17,3 миллиона рублей

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и Глава Мордовии Владимир Волков подписали в субботу «дорожную карту» по взаимодействию при реализации бюджетных правоотношений. Документ предусматривает использование на безвозмездной основе сервисных инструментов государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Благодаря применению такого механизма, как ожидается, будет достигнута экономия бюджетных средств в размере 17,3 миллиона рублей в год. При этом функции по обслуживанию системы возьмет на себя казначейство России. Осуществить переход на использование сервисных подсистем «Электронного бюджета» планируется поэтапно. Список «пилотных» органов государственной власти и государственных учреждений республики будет утвержден в ближайшее время.

В ходе рабочей встречи было подчеркнуто, что подписание «дорожной карты» стало логическим продолжением совместных работ, проводимых в последние годы. «Наше взаимодействие базируется на доверии и высоком профессионализме всех участников процесса. Результатом чего является значительное улучшение финансовой ситуации в республике», - заявил Роман Артюхин.