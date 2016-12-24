Дороги для жизни

В рамках нацпроекта в текущем году в Мордовии будет отремонтировано 68 участков автомагистралей общей протяженностью более 145 километров

День работников дорожного хозяйства в Мордовии традиционно отметили с размахом. Уже 18 октября работников и ветеранов отрасли пригласили на торжественное собрание в Государственный русский драматический театр.

- Автодороги определяют лицо любой территории. Тем приятнее осознавать, что наша республика выглядит весьма привлекательно на фоне большинства регионов страны, - подчеркнул в своем выступлении Глава РМ Владимир Волков. - О важности труда дорожных строителей свидетельствуют и наказы избирателей, 75 процентов которых касаются вопросов развития этой сферы.

По словам лидера Мордовии, немалый объем работ выполнен в рамках подготовки к прошлогоднему футбольному первенству планеты. Но все-таки та «проверка на прочность» была, скорее, тестовым испытанием, поскольку настоящий экзамен только впереди. Речь идет о национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающем беспрецедентные объемы финансирования и строительства. За пять лет Мордовия должна получить из федерального бюджета свыше 17,5 миллиарда рублей. Предстоит отремонтировать 1100 километров автомагистралей (в том числе 970 - в районах республики и около сотни - в пределах Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка), вдвое увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям. Также планируется в 2,5 раза снизить количество аварийно опасных участков, уменьшить загруженность автотранспортной сети.

Сейчас работы уже ведутся. Среди введенных в строй объектов фигурирует 17,5-километровый участок Восточного обхода Саранска, транспортная развязка типа «Лук» в районе тепличного комплекса. Кроме того, завершен ремонт шоссе Саранск - Рузаевка, продолжается возведение магистрали Светотехстрой и Химмаш (на ее строительство, кстати, недавно дополнительно выделено 600 млн рублей), обхода Рузаевки протяженностью более 12 км. За счет субсидий из дорожного фонда удалось привести в порядок подъезды сразу к 12 селам, продолжить ремонт 14 км дорог в 9 районах республики. Недавно, в частности, завершена реконструкция участков трасс от Дубенок до границы с Ульяновской областью (13,5 км), Рузаевка - Торбеево в Ковылкинском районе и Темников - Барашево - Теньгушево (по 4 км). По федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнены работы в селе Казенный Майдан Ковылкинского района, завершается реконструкция дороги Ромоданово - Красный Узел - Липки.

В то же время важно понимать, что смысл «дорожного» нацпроекта заключается вовсе не в освоении громадных ресурсов, а в существенном улучшении жизни граждан. Потому к качеству работ будут предъявляться особые требования. Это касается и применения передовых технологий или современных материалов, и сокращения количества аварий. «Президент России не раз заявлял, что дороги должны быть безопасными, качественными и долговечными, чтобы мы могли по праву гордиться ими, - напомнил Глава Мордовии. - В последнее время, правда, поводов для критики становится меньше. Социологические опросы показывают, что, например, в Саранске удовлетворенность населения качеством дорог выросла в два с лишним раза. Положительная динамика также наблюдается в Лямбирском, Ельниковском, Ардатовском, Дубенском, Атяшевском, Большеберезниковском, Теньгушевском и ряде других районов».

Зачастую, однако, сами граждане забывают о том, что хорошие дороги нужны для комфорта, но уж никак не для выброса адреналина. Согласно статистике, более 85 процентов ДТП случается в Мордовии по вине водителей. Причем гибнут и получают травмы в основном молодые люди в возрасте до 39 лет…