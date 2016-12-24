Движение по Северо-Восточному шоссе будет полностью восстановлено весной 2020-го

17 октября Глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев вновь проинспектировали ряд столичных новостроек. Прежде всего, внимание было уделено трем автомобильным мостам на Северо-Восточном шоссе, закрытым для проезда по результатам проведенной экспертизы. Благодаря совместным действиям с федеральными ведомствами деньги на их реконструкцию удалось найти в полном объеме. Около 700 миллионов рублей регион получит в рамках отдельной программы, реализуемой по нацпроекту.

«Первоначально планировалось отремонтировать только один объект, - пояснил руководитель республики на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню работников дорожного хозяйства. - Но выяснилось, что и другие находятся в аварийном состоянии. Мы понимаем, что жители и гости города испытывают определенные сложности, добираясь по объездной дороге на Светотехстрой или Химмаш. Но ведь и ЧП могло случиться в любой момент!»

На сегодняшний день один из путепроводов уже практически готов, на другом работы тоже близятся к завершению. Сложнее с третьим, проходящим над железнодорожными путями. Здесь строительные графики нужно согласовывать с РЖД. И хотя в целом формальности урегулированы, сдать объект до Нового года (как предполагалось изначально) едва ли удастся. Потому новым ориентиром стала весна 2020-го. Как только сойдет снег, строители приступят к укладке асфальта. А к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне движение по Северо-Восточному шоссе будет полностью восстановлено.

Далее Владимир Волков и Петр Тултаев побывали на стройплощадке нового жилого микрорайона в районе гипермаркета «Леруа Мерлен». Прилегающую к нему территорию предполагается застраивать планомерно, дабы массив получился красивым и удобным для проживания.

Следующий важный объект - детский сад на 160 мест в поселке Ялга, возводимый в рамках реализации нового «майского» указа Президента страны. Здесь работы идут активно - задействовано много техники, хватает и специалистов различного профиля.

А вот к подрядчику, возводящему плавательный бассейн МГПИ имени М.Е. Евсевьева, претензий было высказано немало. Главная из них - недостаточные темпы строительства. «Нельзя упускать возможности выполнить земляные работы, что называется, по хорошей погоде, - предупредил Глава республики. - В погожие дни нужно трудиться с максимальной отдачей, вводить, если требуется, дополнительные смены».



