Мокшанский и эрзянский языки в школах Саранска изучают почти 18 тысяч учащихся

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На совещании в Администрации Саранска в понедельник зашла речь об изучении мордовских языков в образовательных учреждениях.
Во всех 45 школах Саранска со 2-го по 7-й класс изучаются эрзянский и мокшанский языки. Национальные языки преподают 94 педагога, 37 из них - учителя мокшанского языка, 57 - эрзянского. «Мокшанский и эрзянский языки в школах Саранска изучают 17916 учащихся. В школах преподавание ведется 1-2 часа в неделю, - рассказала заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова. - Помимо этого, организована кружковая деятельность, работают музеи. Во всех детских садах Саранска реализуется этнокультурный компонент «Мы в Мордовии живем». Им охвачено около 18 тысяч детей. В дошкольных учреждениях с историей, традициями и культурой мордовского народа дети знакомятся через культурологический аспект, игровую деятельность. В 70 кружках в детских садах изучением основ мокшанского или эрзянского языков занимаются 1545 детей. Также работает 93 кружка этнокультурной направленности - танцевальное, музыкальное, народное творчество, где занимаются 2160 детей».
«Знания по основам культуры, традиций мордовского народа ребенку в детском саду, школе давать должны. Если кто-то хочет изучать языки, то будет. Здесь надо учитывать принцип добровольности, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Некоторые предлагают ввести ЕГЭ по мордовским языкам. Я, например, считаю это излишним. Достаточно ЕГЭ по другим предметам».
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