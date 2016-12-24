Жители города жалуются на перетоп в квартирах

На оперативном совещании в Администрации города главы районных администраций доложили мэру города, что теплоснабжение многоквартирных домов во всех районах Саранска идет в штатном режиме.

«По отдельным адресам жители нашего района жалуются на перетоп в квартирах. На сегодняшний день поступило 15 заявок по этому вопросу. Также в Ленинском районе к АО «СаранскТеплоТранс» есть вопросы по разрытиям. На сегодняшний день их 46, на 20 из них до конца не восстановлено благоустройство, 25 разрытий только закрыты, часть из них заасфальтированы, одно - в районе Детского парка - остается открытым, - сообщил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Сейчас погода позволяет проводить земляные работы, поэтому надеемся, что в ближайшее время ресурсоснабжающая организация ликвидирует все разрытия и восстановит благоустройство».

В Пролетарском районе Саранска с начала отопительного сезона на сетях теплоснабжения произошло 19 аварийных отключений. «В диспетчерские службы поступило 7 заявок на перетоп. Что касается разрытий, то в нашем районе 36 разрытий не сданы, два из них открыты - в районе домов № 13, № 15 по улице Семашко», - сообщил глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

В Октябрьском районе Саранска на сетях АО «СаранскТеплоТранс» было 23 разрытия, и на всех благоустройство в полной мере не восстановлено. «На всех разрытиях осталось положить асфальт. На трех разрытиях эти работы ведутся», - рассказал глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

«Что касается разрытий - если организация не укладывается в согласованные сроки, до конца не восстанавливает благоустройство, то к ней необходимо применять штрафные санкции в рамках действующего законодательства, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Действительно, некоторые люди жалуются, что в квартирах жарко. Но кому-то жарко, кому-то холодно. Такие вопросы не решаются по звонку. Если в доме действительно всем жарко, то жителям нужно провести собрание и принять решение о сокращении подачи теплоэнергии на входе в многоквартирный дом».