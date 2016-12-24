Промпредприятия проверят на предмет сбросов канализационных стоков

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Вслед за автомойками в столице Мордовии будут проверены промышленные предприятия на предмет несанкционированных сбросов канализационных стоков.

Такое поручение дал мэр Саранска Петр Тултаев Департаменту городского хозяйства.  «Нужно проверить все предприятия города - имеются ли у них локальные очистные сооружения, проверить состав стоков. Создайте комиссии по всем районам города, - распорядился градоначальник. - В них в обязательном порядке должны быть юристы. Нужно не только проверить промышленные предприятия, но и высказать предложения и дать рекомендации по этому направлению».

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