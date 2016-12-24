Промпредприятия проверят на предмет сбросов канализационных стоков

Осенью через призывные комиссии пройдут около 4 000 человек
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
Вслед за автомойками в столице Мордовии будут проверены промышленные предприятия на предмет несанкционированных сбросов канализационных стоков.
Такое поручение дал мэр Саранска Петр Тултаев Департаменту городского хозяйства. «Нужно проверить все предприятия города - имеются ли у них локальные очистные сооружения, проверить состав стоков. Создайте комиссии по всем районам города, - распорядился градоначальник. - В них в обязательном порядке должны быть юристы. Нужно не только проверить промышленные предприятия, но и высказать предложения и дать рекомендации по этому направлению».
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
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