Промпредприятия проверят на предмет сбросов канализационных стоков

Вслед за автомойками в столице Мордовии будут проверены промышленные предприятия на предмет несанкционированных сбросов канализационных стоков.

Такое поручение дал мэр Саранска Петр Тултаев Департаменту городского хозяйства. «Нужно проверить все предприятия города - имеются ли у них локальные очистные сооружения, проверить состав стоков. Создайте комиссии по всем районам города, - распорядился градоначальник. - В них в обязательном порядке должны быть юристы. Нужно не только проверить промышленные предприятия, но и высказать предложения и дать рекомендации по этому направлению».