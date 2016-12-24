Почти десять тысяч выписок о недвижимости россияне получили онлайн

Федеральная кадастровая палата оценила итоги запуска сервиса по выдаче сведений из ЕГРН в пилотных регионах

Федеральная кадастровая палата подвела итоги работы сервиса по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости, запущенного в пилотном режиме в сентябре 2019 года. С момента запуска в режиме онлайн россиянам было выдано около десяти тысяч выписок об объектах недвижимости в 51 регионе.

Почти половина предоставленных сведений – выписки обосновных характеристикахи зарегистрированных правах. Также граждане получили более двух тысяч выписок об объекте недвижимости, почти столько же - кадастровых планов территорий.

Среднее время, затраченное пользователем на получение выписки, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты. Средняя скорость оказания госуслуги (т.е. само предоставление выписки) – 21 секунда. При этом сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток.

«SPV-сервис синхронизирован с Единой системой идентификации и аутентификации,что позволяет гражданам пользоваться сервисом, авторизовавшись с помощью портала Госуслуг. Кроме того, внести оплату можно дистанционно благодаря сотрудничеству с банком-эквайером. После подтверждения оплаты заявитель получает заказанную выписку в среднем в течение 21 секунды», - рассказал эксперт Федеральной кадастровой палаты Республики Мордовия Елена Лияскина.

Кадастровая палата планирует расширять функционал сервиса: например, будет добавлена возможность загрузки файлов со списком интересующих гражданина объектов и автоматического оформления запроса по ним. В то же время, архитектура платформы, разработанная по принципу интернет-магазина, позволяет легко заказать до тысячи выписок за одну сессию.

Федеральная кадастровая палата Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом Министерства экономического развития РФ определяется возможность предоставления сведений из ЕГРН с использованием официального сайта Федеральной кадастровой палаты. В 2018 году объём обработанных запросов Федеральной кадастровой палатой Республики Мордовия вырос более чем на 10%.

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. Благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», – напомнила Елена Лияскина.