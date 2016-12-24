26 октября в Саранске пройдет республиканская продовольственная ярмарка

В субботу, 26 октября 2019 года в городе Саранске состоится республиканская осенняя ярмарка. В широком ассортименте будет представлена качественная продукция республиканских производителей: мясная, молочная, хлеб и хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, яйца, сахар-песок, овощи и многое другое.

Цены на продукты установлены на 20 процентов ниже типичных: говядина – 220 рублей, свинина – 170 рублей, мясо птицы - 100 рублей, яйцо С1 нефасованное (1 десяток) – 40 рублей, масло сливочное (кг) – 420 рублей, сыр натуральный твердый – 400 рублей, мука в/с – 18 руб/кг., мука 1 сорт - 15 руб., мука ржаная – 13 руб., сахар-песок – 25 руб/кг., капуста – 10 руб/кг., свекла столовая - 12 руб/кг., морковь – 13 руб/кг., лук-репка – 15 руб/кг., картофель – 10 руб/кг., макароны – 25 руб/ кг., масло растительное рафинированное, 0,9 л – 55 руб., масло растительное нерафинированное, 0,9 л бутылка – 45 руб., рыба прудовая (кг) - 160 руб.

Традиционно ярмарка будет организована в 4-х районах города: Центр, Химмаш, Юго-Запад и Северо-Запад по следующим адресам:

ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская);

ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных).

Режим работы ярмарки с 7-00 до 13-00 часов.

Для удобства покупателей по доставке покупок до дома, на каждой ярмарочной площадке с 8-00 часов будут работать волонтеры, организовано дежурство газелей.