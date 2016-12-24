Юлия Костюшкина: «Я нашла свое место в жизни»

Телеведущая рассказала, как ей удается строить карьеру и заниматься семьей

Юлия Костюшкина может многое. Ей, чемпионке России и мира по акробатике, не страшны любые кульбиты, она найдет возможность завершить любую комбинацию красиво и эффектно. Единственный элемент, который так ей не и не поддался, - это «ходить по головам других». Завершив спортивную карьеру, Юля нашла себя в качестве телеведущей программ о красоте и здоровье. А еще она мама двух сыновей и жена певца Стаса Костюшкина. Кстати, Юля снова снялась в новом клипе артиста, который обещает побить рекорды хита «Женщина, я не танцую». О том, как современной женщине все успеть и при этом оставаться красивой и счастливой, рассказывает Юлия Костюшкина.

«Что я делаю не так?»

- Юля, расскажите о «закадровой» жизни телепроекта «Мальцева» на НТВ, где у вас своя рубрика.

- Конкретно в моей рубрике редакторы находят героев, прорабатывают с ними их проблемы, готовят к съемкам, передают мне финальный сценарный план съемок, где я могу изучить историю каждого гостя, посмотреть, какие у нас будут эксперты. Я детально анализирую проблемы героев и готовлюсь к нашему с ними диалогу. Обычно съемочный процесс очень трудоемкий и затяжной, но у нас все проходит достаточно быстро, и это очень здорово. Конкретно мою рубрику «Что я делаю не так?» мы снимаем пять-шесть программ за три-четыре часа. Я считаю, что это очень хороший результат, работаем быстро и комфортно для всех. К нам приходят и мужчины, но чаще все-таки женщины со своим багажом проблем - физическими, психологическими и эмоциональными в том числе. В основном одно исходит из другого, поэтому мы разбираем с нашими экспертами все поочередно. Чаще всего это, конечно, касается внешности: лишний вес, шрамы от аварии, кривая носовая перегородка, маленькая грудь - или, наоборот, большая. У нас всегда присутствуют на программе психологи, которые помогают человеку сделать какие-нибудь расстановки, благодаря чему жизнь героев начинает играть совершенно другими красками.

- Есть ли у вас возможность вносить свои идеи в сценарий проекта? О чем бы вам хотелось рассказать зрителю, но еще не рассказали?

- Безусловно, есть такие возможности, но у нас такая классная команда профессионалов своего дела, что это не требуется. Я вношу свою лепту непосредственно во время съемок, потому что 80 процентов проблем, которые мы обсуждаем, так или иначе встречались в моей жизни - либо это случалось со мной лично, либо у близких, у друзей, я могла слышать подобные истории от знакомых, так как у меня большой круг общения и хороший опыт работы на подобных проектах. Это помогает мне сблизиться с героем и дать ему понять, что он не один такой - подобные случаи уже были, и люди справлялись, а мы обязательно постараемся помочь.

- Как работается с Натальей Мальцевой? Вы коллеги или друзья? Вообще, работа дает возможность поддерживать еще и нерабочие отношения, остается на это время?

- С Натальей очень комфортно работать, но, поскольку я веду отдельную рубрику в ее большой программе, в рамках съемок мы с ней не пересекаемся. Зато успеваем пообщаться в гримерке. Она настоящий профессионал своего дела. Я не могу сказать, что мы подруги, - мы коллеги. У меня было достаточное количество проектов на телевидении, после которых в моей жизни появлялись новые люди, и они до сих пор рядом, я могу созвониться и встретиться с ними лично. Все возможно в этом мире.

Место в жизни

- Что лично вам дает работа на телевидении - кроме зарплаты, конечно?

- Эта работа дает мне постоянное ощущение счастья. Я нашла свое место в жизни, свое призвание. Это то, чем я очень хочу заниматься и дальше, развиваясь в этом направлении. У меня большой опыт самых различных проектов, но телевидение мне ближе всего.

- У вас качества телеведущей сразу обнаружились или пришлось вырабатывать?

- Для телеведущей важно быть открытой, чтобы люди тебе верили. Внешность тоже важна - она должна располагать. Главное - не бояться камеры, а я люблю ее с детства, и она отвечает мне взаимностью. У меня нет зажимов, я абсолютно свободна. И если честно, я всегда - за человечность и за честность, не люблю склоки, разговоры за спиной. И я не умею ходить по головам - может быть, это и нужно, и в этой сфере особенно - но это не про меня. Не исключено, что как раз поэтому меня не так много на телевидении. Но я уверена, что терпение и труд все перетрут.

- А какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать современная успешная женщина? И относите ли вы себя к этой категории?

- Да, я отношу себя к успешным женщинам - несмотря на то что я не реализована на 100 процентов, но на 70-то я точно успешна! (Улыбается.) Опять-таки, это честность, серьезное отношение к своему делу и к людям, умелое общение с ними. Мне часто пишут в инстаграм в директ, и я всегда всем отвечаю. Люди часто переспрашивают меня: действительно ли это я им отвечаю, а не администратор. На что я всегда говорю, что сама хотела бы, чтобы ко мне люди относились так же, как я отношусь к ним. Поэтому, если бы я была по ту сторону телефона и мне нравился какой-нибудь блогер или телеведущий, я бы очень хотела получить ответ лично от него. Поэтому я руководствуюсь вот этим понятием, и это важно, ну для меня, однозначно!

Секреты красоты

- Вы в прекрасной физической форме, спортивная и при этом очень женственная. Подскажите, как добиться этой гармонии? Ведь часто девушки фитнес-стандарта теряют женское обаяние, увы.

- Фитнес фитнесу рознь. Девушки, которые занимаются профессионально - и не просто фитнесом, а например бодибилдингом - то да, есть момент, когда они превращаются в гору мышц. Но при этом они все равно будут обаятельно улыбаться, у них будут длинные волосы... Мне же, наоборот, говорят из-за моей короткой стрижки, что я стала неженственная даже без горы мышц. (Улыбается.) Но я всегда буду стоять на том, что женственность - это врожденное, а не приобретенное. И она - внутри нас, она не связана с волосами или с бицепсами: она либо есть - либо ее нет. Не путайте, пожалуйста, хорошую физическую форму и профессионалов в фитнес-индустрии - это абсолютно разные вещи.

- У вас большой практический опыт в ЗОЖ. Какие мифы вы для себя развенчали? Например, не есть после шести, пить три литра воды, и так далее.

- Я могу сказать, что я пью три литра воды - и это не миф, это реально нужно делать, потому что мы на очень большое количество процентов состоим из воды, и она играет огромную роль в нашей жизни и во всех процессах жизнедеятельности всего организма. Поэтому пить воду нужно всегда - в день как минимум два литра. Если вы на диете, то тем более. Про «не есть после шести» - у меня был этот опыт, и он мне реально помог: я неплохо похудела. Но когда дошла до определенного веса, эта фишка перестала на меня действовать. Я всю жизнь на диетах и много чего перепробовала. И когда я поняла, что «не есть после шести» для меня не работает, я сошла с этого марафона и стала пробовать другие формы диет. Вот сейчас мне абсолютно подходит формат считать калории. Есть специальные программы, их огромное количество, для меня это удобно. Больше скажу: благодаря этим приложениям и спорту мне удалось за 10 месяцев сбросить 10 килограммов.

Такие разные сыновья

- Расскажите о ваших сыновьях. Удается быть вместе столько, сколько хочется?

- Богдану 12 лет, и он занимается восточными единоборствами кудо. До этого он занимался дзюдо и плаванием, но он не прирожденный спортсмен, и это было видно с детства. Он - не из этой оперы, абсолютный гуманитарий, творческая личность, не связанная со спортом. А Мирону три года, летом мы отдали его в бассейн - случайно так сложилось, а сейчас у нас уже получаются системные тренировки три раза в неделю, и он показывает очень хорошие результаты. Мы очень довольны, тренер предлагает подумать, чтобы отдать Мирона в бассейн для профессиональных занятий плаванием. У нас, конечно, есть еще время подумать - но мы уже видим, что они совершенно с Богданом разные: Мирон показывает именно спортивный характер, он прямо лидер! У него очень выраженная склонность к спортивной карьере. Вместе нам удается быть, конечно, не столько, сколько хочется, но мы находим для этого возможности. Детей я вижу каждый день. Сейчас у нас школа, и утром Богдана провожает Стас, но я его вижу вечером после своей работы. Вечером у нас - время сбора семьи, как и у всех.

Две звезды «в одном флаконе»

- В творческой семье часто бывает, что один из супругов уступает место другому на «Олимпе»...

- Однажды в разговоре Стас обратил мое внимание на то, что вокруг нас очень многие знакомые пары стали разводиться, и вот на примере одной из таких пар он спросил: «Как ты думаешь, почему они расстались?» Я ответила, что не знаю. На что он сказал: «Потому что мужчина в паре стартанул в работе вверх по своей специализации, а женщина как была домохозяйкой, так ею и осталась - и никакого развития». Я не говорю, что нужно всем в семье работать, домохозяйки - это вообще отдельная каста людей, перед которыми я готова преклонить колени и молиться на них за то, что они постоянно занимаются домом, семьей и более ничем - это очень тяжело. Но суть в том, что нельзя забывать про себя - нужно искать время и возможность и обязательно за собой ухаживать, совершать какие-то личные дела, развиваться. Если этого не делать - можно от мужа отстать, и ему будет с вами неинтересно. Когда мы поговорили на эту тему, я поняла, что не хочу, чтобы у нас что-то разрушилось, и стала Стаса догонять. Конечно, у нас папа - глава семьи и добытчик, но и я постоянно что-то делаю, и это нравится мужу. Я могу все делать по дому, я хорошо готовлю, и он это очень ценит, но это - не все, чем я хочу заниматься, и я не хочу этим ограничиваться. Конечно, был противоположный момент: когда начались съемки в программе «Я худею», и я уезжала в шесть утра, а приезжала в 12 ночи, и на следующий день - то же самое, и в какой-то момент он сказал: «Нам тебя не хватает!» Но мы все это пережили, потому что мы друг друга любим. Брак - это каждодневная работа над собой и над тем парнем, который рядом с тобой. Все это очень непросто, и консенсус - это, конечно, легко сказать, но не просто сделать, но мы стараемся его находить, и поэтому до сих пор вместе.

Мечты, надежды и… «Балдёжь»

- Что нового в вашей карьере ожидается? А у супруга? Поделитесь с читателями эксклюзивной информацией!

- В моей карьере пока кардинальных изменений не предвидится. Я замечательно работаю в программе «Мальцева», продолжаю играть в спектакле Егора Дружинина «Всюду жизнь» и очень жду свой телевизионный проект - это моя мечта! Что касается Стаса, то у него на днях вышел новый клип на песню «Мальчишке под полтишку», я снялась в нем, и это наша вторая такая семейная работа - первая была «Женщина, я не танцую». Это очень смешное видео, и надеюсь, что оно всем придется по душе.

- Не думали о создании собственного ютуб-канала о красоте, молодости и здоровье? И какой слоган взяли бы для своего канала?

- Что касается канала - пока не вижу себя на просторах ютуба, это абсолютно другой формат работы. Мне больше по душе блогерство в инстаграме. Но опять-таки, может, где-то смелости не хватает, где-то - материальной поддержки, ведь это другая платформа со своим подходом. А слоган я недавно для себя открыла: «ЗОЖ-ПП- Балдёжь» - наверное, его я бы и выбрала для своего ютуб-канала, если он случится в моей жизни…