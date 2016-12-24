«Сегодня ВИЧ инфицированы представители самых разных слоев общества»

Как складывается ситуация с распространением смертоносного вируса в Мордовии?

В Мордовии стартовала всероссийская акция Минздрава по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. С 22 по 24 октября акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» проходит в 5 населенных пунктах республики. Что запланировано в рамках акции и какова ситуация с ВИЧ в целом по Мордовии - подробнее об этом корр. «ВС» рассказала главный врач Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Ирина ДОРОНЬКИНА.

«Население России составляет свыше 146 миллионов человек, 900 тысяч из них живут с ВИЧ-инфекцией, - с сожалением констатирует Ирина Доронькина. - Только представьте - каждый час в нашей стране ВИЧ заражается 10 человек! Ситуация по ВИЧ-инфекции в Мордовии остается напряженной. Вместе с тем показатель заболеваемости за 9 месяцев текущего года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12% и составил 15,4% на 100 тысяч населения.

В Мордовии за все время существования нашего центра специалистами было зарегистрировано 2157 человек, из них 1881 - жители республики (по состоянию на 1 октября 2019 года). Показатель пораженности населения, то есть количество людей, живущих с ВИЧ, в республике составляет 162,2 на 100 тысяч населения. Всего на диспансерном учете состоит 1298 человек. Среди них - 699 мужчин, 599 женщин, 7 из них - беременные от 20 до 34 лет, а также 12 детей.

За 9 месяцев 2019 года в Мордовии выявлено 129 случаев ВИЧ-инфекции, в 110 случаях - это жители республики. По числу зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции лидирует Саранск - 45, Рузаевский район - 13, Ковылкинский район - 8, в Чамзинском и Старошайговском районах - по 6 случаев. За минувшие 9 месяцев в нашей республике родилось 18 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных мам, 3 из которых родилось от женщин, содержащихся в УФСИН.

С 2012 года наметилась тенденция роста числа ВИЧ-инфицированных на территории республики. В 2018 году по сравнению с 2012 годом выявляемость ВИЧ-инфицированных жителей увеличилась в 1,8 раза.

Хотелось бы подчеркнуть, что в обществе существуют ложные стереотипы. Якобы ВИЧ-инфекцией болеют только люди, ведущие асоциальный образ жизни, - лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией, женщины с низкой социальной ответственностью. На самом деле это не так. Сегодня ВИЧ инфицированы представители самых разных слоев общества. При этом более половины людей с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией имеют среднее специальное или высшее образование.

Что касается возраста, то 68% ВИЧ-позитивных - это люди от 21 до 40 лет. Вместе с тем наблюдается рост числа инфицированных среди представителей более старшего возраста. Если в 2018 году было выявлено 7 ВИЧ-позитивных в возрасте старше 50 лет, то уже за 9 месяцев текущего года их было выявлено 14. За 9 месяцев текущего года увеличился охват антиретровирусной терапией до 71% от числа стоящих пациентов с ВИЧ на учете, тогда как в 2018 году охват составлял всего 64,7%.

Отмечу, что в Мордовии, как и везде, преобладает половой путь распространения инфекции - 76%, наркотический - всего 14,6%. Наш регион занимает 12-е место из 14 в Приволжском федеральном округе по уровню распространенности ВИЧ».

Отказалась от лечения и умерла

Несколько дней назад не стало Кати. Отказавшись от лечения, она умерла. Ей было всего 38! У нее остались дети и внуки… Когда в декабре 2017-го молодая женщина, жительница Рузаевского района, узнала, что больна ВИЧ, то не захотела в это поверить. И наотрез отказалась от лечения. За все это время Екатерина ни разу не приняла препаратов для лечения ВИЧ. В результате она умерла от СПИДа - тяжелой стадии ВИЧ-инфекции. «Лечиться нужно обязательно! Все препараты доступны, бесплатны. Получая необходимую терапию, можно прожить долго и качественно», - утверждает заведующая эпидемиологическим отделением республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИД с более чем 20-летним стажем работы Людмила Терентьева.

ВИЧ - это не приговор

«Хотя ВИЧ-инфекция пока еще неизлечима, это не приговор, - объясняет Ирина Доронькина. - Лечение ВИЧ-инфекции бесплатное. Однако следует помнить, что имеющиеся у современной медицины препараты не убивают вирус, они направлены на его подавление. Но все мы разные. Если одни, узнав о своем заболевании, начинают исправно лечиться, то другие ведут асоциальный образ жизни, употребляют наркотики, прекращают лечение».

Анализ крови на ВИЧ можно сдать в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД по адресу: ул. Щорса, 35.

«Вся информация строго конфиденциальна, возможно анонимное обследование, - подчеркивает Ирина Доронькина. - Кстати, анонимно сдать тестирование на ВИЧ можно только у нас. До и после тестирования вы можете получить профессиональную консультацию специалиста, с вами побеседует психолог. Вам объяснят процедуру тестирования, расскажут о путях передачи ВИЧ и ответят на ваши вопросы. Если после беседы вы будете готовы пройти тестирование, у вас возьмут кровь из вены. Специалист не имеет права разглашать информацию, которую получит от вас, равно как и результаты вашего теста на ВИЧ. Отмечу, результаты теста можно узнать только лично, придя к нам в центр. Мы не отдаем результаты родственникам, не высылаем их по электронной почте и не сообщаем по телефону. Только лично в руки».

Задать вопросы специалистам о диагностике, профилактике и лечении заболевания можно по телефону доверия 35-82-92, адрес сайта - www.spidrm.ru.

«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019»

С 22 по 24 октября в Мордовии проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019».

«Цель акции - информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию, - говорит Ирина Доронькина. - Акция проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). Мобильные пункты тестирования (МПТ) - брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах - проедут через 191 город 40 регионов Российской Федерации».

В эти дни тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит в 5 населенных пунктах республики: Саранске, Рузаевке, Ковылкино, Комсомольском, Зубовой Поляне. Мобильные пункты тестирования делают остановки на центральных площадях, в парках и скверах, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди могут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут.

Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты в доступной форме рассказывают о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» в Республике Мордовия завершится 24 октября 2019 года. Церемония закрытия пройдет на базе Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева с 11.00 до 13.00.

В финальной части закрывающего мероприятия будут озвучены итоги мордовского этапа акции, его ключевые события и состоится торжественная передача флага региона от главного врача ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» Ирины Доронькиной консультанту-психологу акции.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИД и информация об акции размещены на сайте o-spide.ru.

Елена БУДАНОВА