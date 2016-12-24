«Нарния» по-мордовски

В Саранске полицейские обнаружили квартиру, набитую наркотой, - травку выращивали в бельевом шкафу

Оранжерея на Ленина

Выращиванием, сушкой, фасовкой и сбытом марихуаны промышлял молодой уроженец Ардатовского района. Не брезговал парень и потреблением - лично проверял «на вкус» выращенный урожай. К делу 27-летний деятель подошел весьма ответственно, организовав целую систему по выращиванию наркотика.

По информации регионального МВД, семена запретного растения молодой человек приобретал через интернет. Далее высаживал их в горшки, а когда трава успешно давала побеги - пересаживал в открытый грунт в районе заброшенных дач. Когда растение достигало нужных размеров, мужчина срывал его, высушивал и продавал наркотик среди знакомых. В октябре 2019 года «садовода-любителя» в Саранске на улице остановили полицейские, в ходе личного осмотра они обнаружили и изъяли у него полимерную банку с марихуаной. Но самое интересное началось в процессе досмотра квартиры задержанного (он снимал жилье на проспекте Ленина). Диван таил в себе уже 7 стеклянных банок и 6 полимерных пакетов с марихуаной. На полочках и столешницах лежали упаковочные материалы, пинцет, электронные весы, градусники, измерители влажности воздуха, семена конопли и даже кокосовый субстрат (специальный грунт).

Особое впечатление на оперативников произвел бельевой шкаф. Но удивительными были не наряды задержанного, а как раз таки их полное отсутствие - в шкафу вещи уступили место мини-плантации конопли. Причем шкаф был оборудован всем необходимым - его стены изнутри обиты теплоизоляционной пленкой, развешаны светодиодные лампы и установлены вентиляторы. Эти условия являются особо благоприятными и способствуют быстрому произрастанию растения. Таким образом, «пожинать «плоды» молодой человек мог круглый год. А вот вырученных денег с продажи товара стражи порядка нашли у его немного - около 25 тысяч рублей. Сейчас на парня заведено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Примечательно, что вместе с молодым натуралистом в квартире проводила время его девушка. Изначально стражи порядка даже задержали даму сердца, но она уверяла в неведении относительно происходящего и была отпущена на свободу. Пожалели барышню.

Не исключено, что на садоводческую изобретательность молодого человека вдохновил житель Саранска Вячеслав Кижаев. Мужчина стал известен широкой общественности после того, как вырастил у себя в офисе огромные кусты конопли. Дело было еще в далеком 2014-м. 41-летний руководитель фирмы «Пенополистиролбетон» закупил семена «чудо-дерева», рассадил их по горшкам и поместил в специально оборудованное для этого помещение, которое располагалось прямо в офисе фирмы. Тогда мужчина также позаботился и организовал растению подсветку из люминесцентных ламп, а также установил вентиляторы по периметру помещения.

Такой урожай мужчина собирал на протяжении нескольких лет. Преступную деятельность удалось пресечь только в июне 2018-го. При обыске в офисе стражи порядка обнаружили около 2 килограммов марихуаны.

Тогда Вячеслав Кижаев признался, что выращивал ее для собственного потребления. Позже это подтвердила судебная экспертиза, мужчину признали зависимым от каннабиноидов и обязали лечиться от наркомании. Суд учел это обстоятельство, а также положительные характеристики обвиняемого и наличие малолетнего ребенка. Кижаев получил три года условного лишения свободы.

Сбыт по сети

17 октября состоялась пресс-конференция, главным спикером на которой стал заместитель начальника УНК МВД по РМ Дмитрий Филатов. Он рассказал об основных аспектах деятельности подразделения по противодействию незаконному обороту наркотиков. Сегодня особое внимание правоохранители уделяют интернет-магазинам, занимающимся распространением запрещенных препаратов. Дмитрий Филатов отметил, что Мордовия в этом плане является относительно благополучным регионом, и привел сравнение с ближайшими областями. Так, на территории республики было организовано только 2 подобных магазина.

«В Пензенской области 11 активных интернет-магазинов, а всего по Пензенской области работает 155 постоянно действующих интернет-площадок по продаже наркотических средств. В Ульяновской области 12 активных интернет-магазинов, постоянно работающих 170. В Республике Чувашия 15 активных, постоянно работают 160», - отметил подполковник полиции.

Одна из таких интернет-площадок в Мордовии была ликвидирована в феврале 2019-го. Ее создателями стали три местных жителя, ими был организован канал поставки гашиша из Пензы и его бесконтактный сбыт на территории Саранска.

Кроме того, Дмитрий Филатов привел конкретные примеры задержания подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков. В конце августа полицейские взяли 20-летнего парня, у которого при себе было обнаружено 50 граммов наркотиков.

«По оперативной информации, молодой человек занимался сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Данная информация была отработана. Гражданин был задержан. Сам он не потребитель. Окончил техникум, живет с мамой. По внешнему виду вряд ли кто-то когда-нибудь сказал бы, что он является преступником», - рассказал Дмитрий Филатов.

Также за 9 месяцев текущего года в регионе были ликвидированы 2 наркопритона. А в марте удалось пресечь контрабандный канал поставки сильнодействующих веществ из Республики Беларусь - запрещенные препараты пересылались в Мордовию через почтовые отправления.

Профилактика наркоугрозы

На пресс-конференции также выступил ветеран ОВД Владимир Кулыгин. Он отметил, что для противодействия наркоугрозе необходима профилактика.

«На постоянной основе представители Мордовской региональной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ России совместно с сотрудниками полиции организуют и проводят профилактические беседы с несовершеннолетними, характеризующимися девиантным поведением, школьниками, студентами техникумов и вузов. Мы разъясняем правовые последствия незаконного оборота наркотиков, демонстрируем реальную работу сотрудников полиции по задержанию через видеоматериалы и конкретные примеры, а также рассказываем о влиянии употребления запрещенных веществ на организм».

Сообщить о фактах выявления потребления наркотических средств, психотропных веществ, о местах возможного распространения наркотических средств можно по телефону дежурной части МВД по Республике Мордовия 47-77-71 или 02.

Цифры

Всего за 9 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано свыше 600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Из них 421 тяжкое и особо тяжкое. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 1,2% ниже. Из незаконного оборота удалось изъять более 14 килограммов наркотических средств.

Анастасия ЦИЛИГИНА