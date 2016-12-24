5 миллионов рублей на добрые истории

Проект из Мордовии выиграл грант Президента Российской Федерации

Президентский грант на сумму более 5 миллионов рублей получил проект «Подвиги» из Мордовии. Полученные средства пойдут на создание федерального интерактивного портала о подвигах обычных людей. Корреспондент «Вечернего Саранска» встретился с командой проекта.

Проект «Подвиги» был создан в 2013 году. Идеологом и основным меценатом является предприниматель, сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин.

- Денис родился и вырос в Мордовии, - рассказывает директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова. - Учился на историка в МГУ им. Н.П. Огарева. В 2011 году у Дениса родилась дочь, и это заставило его задуматься, в каком мире он хотел бы растить своих детей. Если судить по самым громким сообщениям СМИ, то мы живем в очень страшном мире, в котором нет места добру. Поэтому Денис придумал проект-противовес, который рассказывал бы о хороших поступках и мотивировал всех поступать так же. «Подвиги» - это проект о людях, на которых хочется равняться. Это совершенно обычные люди, точно такие же, как мы с вами, просто они делают чуть больше того, что от них ждут.

Пять лет «Подвиги» были просто группой в фейсбуке. Но люди писали, что тема находит у них живой отклик, так что Денис с Натальей решили набрать команду и зарегистрировать автономную некоммерческую организацию. Проект «Подвиги» занимается тем, что находит и публикует героические истории о людях со всей страны. На данный момент аудитория проекта составляет более 215 000 человек.

- Одними из первых постов, появившихся в сообществе, были истории о людях, в честь которых названы улицы Саранска, - говорит Наталья Широкова. - Это история крановщицы Тани Бибиной, которая отвела падающий кран от здания бани, где находились женщины и дети. История знаменитой летчицы Марины Расковой, «ночной ведьмы», погибшей на фронте. Мы писали и о трех известных стратонавтах: Павле Федосеенко, Андрее Васенко и Илье Усыскине. В честь Усыскина не названа улица, фамилия не самая благозвучная, но и о его подвиге нужно знать. Наверное, вот эта мысль, что все мы живем в городе героев, ходим по улицам, названным в их честь, и стала причиной моего участия в проекте. Хочется, чтобы о героях знали все вокруг, чтобы фокус внимания сместился на тех, кто действительно этого заслуживает.

Портал, который «Подвиги» создаст на средства президентского гранта, будет уникален тем, что поблагодарить своего героя сможет любой житель нашей страны. Сайт будет представлять собой карту России, на которой загорятся тысячи героических поступков и просто добрых дел наших соотечественников. Опубликовать свою историю сможет каждый.

- Я долгое время работала в коммерческих организациях и реализовалась в них профессионально. Но, наверное, у каждого в жизни наступает момент, когда начинаешь задумываться о смысле. И мне тоже захотелось его найти. Когда Наталья рассказала мне о проекте «Подвиги» и о том, какую миссию он несет, мне захотелось попробовать, - рассказывает PR-директор Екатерина Овечкина. - Ощущение, когда у тебя в паблике собирается целый город героев, бесценно.

Все предложенные пользователями истории проходят проверку на правдивость фактов. «Подвиги» уже сотрудничают с МЧС, РОССОЮЗСПАСом, организацией «Бессмертный полк» и фондом «Память поколений».

- Раньше мы в основном искали истории в открытых источниках, но сейчас подвиги присылают подписчики, - говорит редактор проекта Ирина Шипова. - Это истории, которые произошли с их родными, друзьями, знакомыми, земляками. Мы связываемся с каждым героем, уточняем факты, запрашиваем фото и видео. Бывает, что выезжаем на интервью. Например, недавно мы рассказали подписчикам историю основательницы «Квартала Луи» Марии Львовой-Беловой из Пензы. Это уникальная женщина, я очень рада, что мне повезло с ней встретиться и пообщаться. Маше 34 года, она мама девяти детей, пятеро из которых - приемные. Но её подвиг не в этом. Десять лет назад она узнала, что дети-инвалиды, которые растут в детских домах-интернатах, в 18 лет попадают в ПНИ и дома престарелых. По статистике, после этого они живут лет 5-6, не больше. При этом люди умственно абсолютно сохранны, просто имеют разные физические особенности. И Мария создала первый в России дом, в котором парни и девушки на колясках могут жить, учиться вести себя в быту и осваивать профессию, которой будут дальше заниматься по жизни. Сейчас она уже строит целый поселок для людей с инвалидностью. Мария - уникальный человек, она заряжает своим оптимизмом, желанием помогать людям. И таких людей в нашей стране очень много!

Каждый посетитель будущего портала сможет воспользоваться интерактивной «картой героев» и с помощью фильтров поиска найти героя по имени, возрасту или профессии, городу или году. Если нужной истории в базе портала нет, её можно добавить самостоятельно или предложить к публикации. Стоит отметить, что создатели проекта довольно широко трактуют понятие подвига, считая, что любой человек, готовый жертвовать своими силами, временем или средствами, - это уже герой.

Помимо разработки портала и ведения сообществ в социальных сетях команда занимается продвижением YouTube-канала «Время героев», на котором известные люди читают реальные героические истории.

- Это такая интересная математика: добро умножается, если им делиться, - рассказывает пиар-менеджер Татьяна Корчагина. - Поэтому мы сотрудничаем с известными блогерами, актерами, спортсменами, телеведущими. Неравнодушных людей среди них очень много, они понимают важность того, как нужно сейчас говорить о настоящих человеческих ценностях. Нас уже поддержали сотни звезд, многие снялись для нашего YouTube-канала - Андрей Мерзликин, Елка, Антон Макарский, Александр Соколовский и другие.

Но и это не всё. В 2014 году команда выпустила первый том книги «100 подвигов обычных людей», средства на её издание внесли обычные люди. И сейчас идет активный сбор на детскую книгу о юных героях.

- Идея книги появилась из комментариев в нашем инстаграме, - рассказывает Наталья. - Мамы писали, что читают детям на ночь истории подвигов. И мы решили, что им было бы интереснее слушать сказки, причем сказки об их ровесниках, которых уже можно назвать героями. Мы выбрали 30 подвигов детей, которые произошли в последние два-три года, и написали сказочные истории, основанные на реальных событиях.

В книгу попали три истории про детей из Мордовии: Влад Миньченков и Никита Водясов потушили лесной пожар, Полина Кияйкина нашла и помогла спасти пожилого мужчину с инсультом, Кирилл Кемайкин спас сестренку из горящего дома. Иллюстрации к книге нарисовала талантливая художница Юлия Широнина.

- Недавно нам написала еще одна мама: «Закидайте меня тапками, но я хочу, чтобы мой трус сидел дома живой и здоровый!». У нас абсолютно такая же функция: мы хотим, чтобы все дети оставались живыми и здоровыми. Поэтому книжка не о том, как стать героем и совершить подвиг. В ней больше сотни советов, как избежать чрезвычайных ситуаций и как себя вести, если ты уже в нее попал. Причем все они вплетены в сказку и озвучены героями, так что, мы надеемся, легко и быстро запомнятся.

Проект «Подвиги» - это возможность не только сказать «спасибо» героям, но и в очередной раз убедиться в том, что мир полон добрых и отзывчивых людей, готовых всегда прийти на помощь.

Цифры

Результаты оценки представленных проектов были подведены 14 октября на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Общая сумма грантов составила 4,35 млрд рублей. Призовые места получили 23 проекта из Мордовии, самая большая сумма - 5 239 486 рублей - выделена АНО «Подвиги».

Юлия Емельянова