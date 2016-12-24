18-20 октября в Саранске прошел Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса-2019». На площадке Дворца культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарева поборолись за награды коллективы из Москвы, Кирова, Перми, Саранска и Минска - всего более 300 участников.

Открыл фестиваль театр «Новый балет», показав на сцене Музыкального театра им. Яушева динамичную и экспрессивную постановку «Fortuna vis Lucem» итальянского хореографа Франческо Вентрилья. Прославленный спектакль «Нового балета» настроил зрителей и участников на творческий лад, после чего в субботу 19 октября коллективы показали свою конкурсную программу. Оценивало творческие работы участников авторитетное жюри - именитые балетмейстеры и хореографы из России и Бельгии. Один из членов жюри, заведующий кафедрой театрального искусства и народной художественной культуры МГУ им. Огарева Юрий Кондратенко высказал свои пожелания к постановкам, представленным на конкурсе: «Танец, как и любое искусство, рождается с идеи, с концепции. Не надо забывать, что зрители хотят что-то почувствовать, в хореографии важен не только профессионализм танцоров, не только акробатика, четкие и синхронные движения, главное - это донести идею. Чтобы я как зритель понимал, что я должен вынести из спектакля, о чем я должен задуматься. Для этого не обязательно рассказывать классическую историю, но надо выстроить ситуацию так остро, чтобы мы хотели это почувствовать и посмотреть до конца. Каждый год на три дня Саранск превращается в центр современной хореографии, этого бы не случилось, если бы не наши участники. Поэтому я призываю всех участников делиться со зрителем своим хорошим настроением, жизнь может быть прекрасна, и я хотел бы больше слышать веселой и жизнеутверждающей музыки и видеть больше радостных лиц».

В воскресенье, 20 октября, состоялись мастер-классы от ведущих хореографов - секретами мастерства делились ведущий солист театра «Новый балет» Егор Маслов и танцовщик и хореограф труппы Анны Терезы Де Кеерсмакер «Rosas» Игорь Шишко. После чего зрителей и участников ждал гала-концерт и торжественное награждение победителей.

- Традиции «Новой Лисы» в Саранске в общей сложности 17 лет, - отметила в своем вступительном слове руководитель оргкомитета фестиваля Наталья Атитанова. - Это здорово, что столько раз с 1998 года Саранск принимал столь именитых членов жюри и талантливых участников. В первые годы фестиваля на нашей сцене были начинающими нынешние мэтры современной хореографии. Поэтому мы не можем не продолжать «Лису» и очень благодарим всех тех, кто так же любит наш фестиваль.

Награды - дипломы 1 и 2 степени - участники получили в 3 номинациях: «Фолк-движение», «Свободное движение» и «Эксперимент в движении».

В номинации «Фолк-движение» лучшими признаны хореографический коллектив Viva-dance из Республики Карелия с номером «А вода все будет течь» и награжденные дипломом 1 степени «Ванины няни» из студии современного танца «Сыр» г. Омск.

Лучший «Эксперимент в движении» показали детская танцевальная студия «Арабеск» и театр танца «Адрес детство» из Кирова с постановкой «Лето, август» - сентиментальный и непосредственный спектакль под трогательную песню группы «Кино», ребята смогли донести до зрителя основную мысль своего номера - лето и детство.

Победителями в номинации «Свободное движение» стали Народный театр современной хореографии «Своими ногами» г. Уфа и солистка театра танца «Минада» из Минска Маргарита Ширинова с постановкой «Я хочу станцевать на этой сцене». Также в этой номинации дипломом 2 степени была награждена еще одна сольная исполнительница - Надежда Ермолаева из Казани, ее танец «В моей голове все чужое» был высоко оценен жюри за его драматизм и уникальность. По словам одного из членов жюри, «эта простая девушка в винтажном платьице творит настоящее искусство».

Гран-при фестиваля присужден за артистичную постановку «Снег» театру танца «Звон» г. Москва, руководитель Анна Юдина.

Председатель жюри, заслуженный артист России Игорь Пиворович поблагодарил всех участников, зрителей и коллег - членов жюри и отметил, что в этом году фестиваль был особенным. Каждый коллектив, и профессиональный, и любительский, показал что-то свое, самобытное и уникальное. Такое разнообразие не давало скучать всю многочасовую конкурсную программу. Не было похожестей, в каждом коллективе были свои нюансы, которые невозможно было не заметить.

Светлана РУЧИНСКАЯ, фото Юрия ГЛЕБОВА