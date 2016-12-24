Своя поляна

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ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
РЕЗУЛЬТАТЫ 10-го тура. 12 октября: ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - МГУ - 2:5 (Н. Рокунов, 30, Якомаскин, 85-пен. - Вахонин, 7, Баймашев, 23, 45, Сафонов, 64, 81; на 75-й мин. Попков не реализовал пенальти). 13 октября: «Ватт» - ФК «Инсар» - 4:1 (Широков, 52, Якушкин, 78, Антипов, 80, Трибушинин, 86; на 71-й мин. Якушкин не реализовал пенальти - Родькин, 70; на 45-й мин. Душутин не реализовал пенальти), «Магма» - «Спартак» Кв - 0:7 (Савочкин, 17, 36, 45, Кульнин, 43, 72, Лысов, 75, 87), ФК «Рузаевка» - «Слобода» - 10:5 (Блинов, 3, 20, 29, Редькин, 7, 13, 21, Новичков, 17, Долотказин, 54, 65, 69 - Кряжев, 12, 26, 42, 73, Милитин, 61).
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
11-й тур. 19 октября (суббота): «Спартак» Кв - «Ватт».
20 октября (воскресенье): МГУ - ФК «Рузаевка», ФК «Инсар» - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна», «Слобода» - «Магма». Перенесенные матчи (до заключительного тура, 23 - 27 октября). Матч
1-го тура. «Спартак» Кв - МГУ. Матч 6-го тура. «Спартак» Кв - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна». 12-й тур. 2 ноября (суббота): ФК «Инсар» - МГУ, ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Спартак» Кв, «Ватт» - «Слобода», «Магма» - ФК «Рузаевка».
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