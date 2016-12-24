Тест на алкоголизм

Минздрав принял новую процедуру прохождения медкомиссии для водителей

На днях стало известно, что будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после их лишения, ждет обязательный тест на определение в крови особого маркера, который указывает на хронический алкоголизм. В случае обнаружения в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) автолюбителя отправят в наркологический диспансер. Также желающим иметь права предложат сдать мочу на предмет употребления психоактивных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если экспресс-тест выявил хоть одно из этих веществ, далее предстоит пройти подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов - хроматографов. Однако, как отмечают эксперты в медицинских кругах, ошибки все равно возможны. К примеру, изменение уровня CDT может быть связано с некоторыми заболеваниями.

Соответствующий приказ принят минздравом и находится на регистрации в минюсте. Как считают эксперты, нововведения не только приведут к удорожанию медицинских справок, но и оставят без прав немалое число водителей. «Данный документ подготовлен в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ», - пояснили в минздраве.

Напомним, что на сегодняшний день для получения медицинской справки на водительские права те, кто ранее был их лишен, а также те, кто меняет водительские удостоверения в связи с окончанием срока их действия, проходят медицинскую комиссию, в рамках которой претендентов осматривают терапевт и офтальмолог. Также для получения допуска к управлению транспортным средством необходимо посетить психиатра и наркологический диспансер. Естественно, для того чтобы получить медсправку, необходимо, чтобы водитель не состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере.

Текущий приказ разрешает наркологам и психиатрам направлять граждан на анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), но в действующем приказе CDT-тест проводился по желанию врача. Теперь же, согласно нововведениям, он станет обязательным.

Вероятнее всего, новый анализ приведет к удорожанию всей медкомиссии для водителей. Ведь им придется платить не только за прохождение терапевта и окулиста, психиатра и нарколога, но и за этот самый тест. Наверняка вырастет и госпошлина за получение заключения нарколога и психиатра. Есть резонные опасения, что и черный рынок тут же отреагирует на новшества массовым предложением по оказанию соответствующих услуг по чистым анализам. И тогда все усилия минздрава по регулированию ситуации рискуют оказаться профанацией.

Некоторые эксперты утверждают, что нововведения в первую очередь преследуют финансовые цели - государство получает еще один законный способ залезть в карман автомобилистам. Опять же, нигде в мире пока не существует ни одного лабораторного анализа, на основании которого можно с полной уверенностью сделать заключение, что у человека хронический алкоголизм. При этом не стоит забывать, что на исследование анализа крови может уйти несколько дней, отчего срок выдачи медицинской справки, подтверждающей, что у гражданина нет противопоказаний к управлению ТС, тоже вырастет.

В новой версии приказа уточнено: если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в «специализированную медицинскую организацию» (наркодиспансер), где его обследует врач психиатр-нарколог. Наряду с этим будет проведены «инструментальные и лабораторные исследования», в ходе которых будет проверено наличие заболеваний, несовместимых с вождением авто. В «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии».

Однако в приказе не уточняется, какие санкции повлечет за собой выявление наркотических веществ в крови. С одной стороны, таким кандидатам могут просто не дать справку с разрешением на управление автомобилем, с другой - результаты анализов могут передать в соответствующие органы, и тогда в отношении гражданина будет заведено дело по статье 6.9 КоАП за употребление психоактивных веществ. Наказать таких граждан могут либо штрафом в размере 4 000 - 5 000 рублей, либо административным арестом на срок до 15 суток.

В общем, на данный момент совершенно непонятно, как будут действовать новые правила прохождения водительских медкомиссий. Вряд ли новые поправки радикально решат проблему с наркоманами и алкоголиками за рулем. Но и необходимость принятия хоть каких-то ограничительных мер в данном направлении давно назрела.

На сегодняшний день пьяное вождение - одна из главных причин гибели людей на дорогах, и Мордовия здесь не исключение. На дорогах республики стабильно происходят ДТП по причине безответственности граждан, которые принимают решение сесть за руль, будучи пьяными в хлам. Один из последних случаев произошел 18 сентября в Атяшевском районе. 53-летний пьяный мужчина за рулем вазовской «десятки» вылетел на полосу встречного движения и протаранил микроавтобус «газель». В результате в больницу угодили как сам виновник аварии, так и 68-летняя и 60-летняя пассажирки маршрутки. При этом известно, что водитель легковушки только в этом году четырежды штрафовался за превышение скорости, а несколько лет назад уже попадался за пьяным вождением.

В конце июня этого года вступил в силу закон, ужесточающий наказание для пьяных виновников дорожно-транспортных происшествий. У нетрезвого водителя могут изъять права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего. Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет. Не смогут такие люди и занимать определенные должности - на период до трех лет. Ранее за совершение такого ДТП грозило наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Если в пьяной автомобильной аварии погиб человек, виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) человек, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Новый закон также ужесточает наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступных деяний на всех видах транспорта - железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, а также в метрополитене.

Кроме того, ранее в ГИБДД намеревались потребовать у минздрава доступ к информации о пациентах, стоящих на учете в наркологических диспансерах. Такая мера, на взгляд ведомства, должна исключить возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. Но данную инициативу встретили не особо приветливо, посчитав, что данную информацию Госавтоинспекция сможет использовать во вред автомобилистам.