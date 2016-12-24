Как сделать перерасчет за коммуналку?

Жителей Мордовии интересует, как сделать перерасчет платы за некачественные коммунальные услуги. В последнюю неделю система мониторинга «Инцидент менеджмент» зафиксировала десятки запросов по этой теме в социальных сетях. Рассказываем!

ОТОПЛЕНИЕ

Чтобы заявить о перерасчете за тепловую энергию (отопление), нужно:

1. Подать заявление в адрес исполнителя коммунальной услуги: ресурсоснабжающую организацию (при прямых договорных отношениях) или управляющую организацию (если коммунальная услуга предоставляется через управляющую организацию);

2. Ресурсоснабжающая/управляющая организация готовит акт, по которому размеры платы за отопление будут уменьшены за период, когда услуга предоставлялась некачественно;

3. Если Вам откажут в составлении акта, напишите письменное или электронное обращение (dom.gosuslugi.ru) в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2). В обращении обязательно укажите наименование исполнителя коммунальной услуги и ваши контактные данные (Ф.И.О., адрес, номер телефона).

РЖАВАЯ ВОДА

Если в многоквартирном доме течет ржавая вода, собственники могут требовать за нее перерасчет платы.

Для этого необходимо:

1. Составить акт нарушения качества выполнения работ с участием представителей исполнителя коммунальной услуги.

Для составления акта вам необходимо:

- написать обращение в вашу управляющую организацию;

- в случае отказа от составления акта написать в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2) письменное обращение или электронное обращение (dom.gosuslugi.ru). Это будет основанием для проведения проверки в отношении исполнителя коммунальной услуги.

В обращении обязательно укажите наименование исполнителя коммунальной услуги и ваши контактные данные (Ф.И.О., адрес, номер телефона).