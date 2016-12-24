Как сделать перерасчет за коммуналку?

Афера на 12 миллионов
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
Жителей Мордовии интересует, как сделать перерасчет платы за некачественные коммунальные услуги. В последнюю неделю система мониторинга «Инцидент менеджмент» зафиксировала десятки запросов по этой теме в социальных сетях. Рассказываем!
ОТОПЛЕНИЕ
Чтобы заявить о перерасчете за тепловую энергию (отопление), нужно:
1. Подать заявление в адрес исполнителя коммунальной услуги: ресурсоснабжающую организацию (при прямых договорных отношениях) или управляющую организацию (если коммунальная услуга предоставляется через управляющую организацию);
2. Ресурсоснабжающая/управляющая организация готовит акт, по которому размеры платы за отопление будут уменьшены за период, когда услуга предоставлялась некачественно;
3. Если Вам откажут в составлении акта, напишите письменное или электронное обращение (dom.gosuslugi.ru) в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2). В обращении обязательно укажите наименование исполнителя коммунальной услуги и ваши контактные данные (Ф.И.О., адрес, номер телефона).
РЖАВАЯ ВОДА
Если в многоквартирном доме течет ржавая вода, собственники могут требовать за нее перерасчет платы.
Для этого необходимо:
1. Составить акт нарушения качества выполнения работ с участием представителей исполнителя коммунальной услуги.
Для составления акта вам необходимо:
- написать обращение в вашу управляющую организацию;
- в случае отказа от составления акта написать в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2) письменное обращение или электронное обращение (dom.gosuslugi.ru). Это будет основанием для проведения проверки в отношении исполнителя коммунальной услуги.
В обращении обязательно укажите наименование исполнителя коммунальной услуги и ваши контактные данные (Ф.И.О., адрес, номер телефона).
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
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