Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров

Онлайн-обучение в Корпоративном университете ФКП будет доступно для 20 тысяч специалистов

Федеральная кадастровая палата совместно с крупнейшим отраслевым центром – Московским институтом геодезии и картографии (МИИГАиК) – запустит работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения квалификации кадастровых инженеров.

Главная причина совместной подготовки онлайн-курса для кадастровых инженеров–отсутствие в сфере профильного дополнительного профессионального образования обучающих услуг, которые в полной мере решали бы задачи повышения квалификации. Согласно действующему законодательству, кадастровые инженеры раз в три года обязаны подтверждать право ведения профессиональной деятельности. К 2020 году подтвердить квалификацию должны около 10 тысяч специалистов в области землеустройства. Всего, как отмечают эксперты, в России трудятся более 20 тысяч кадастровых инженеров.

«Высокая квалификация любого специалиста является залогом качественного результата его работы. Объединив широкую теоретическую базу ведущих отраслевых вузов страны и практические наработки Кадастровой палаты, мы получили уникальный образовательный курс, который позволит существенно повысить качество работы профильных специалистов, и, как следствие, – снизить количество отказов при постановке недвижимости на учет», – отметила исполняющий обязанности директора Федеральной кадастровой палаты Республики Мордовия Елена Викторовна Швабауэр.

Программа обучения кадастровых инженеров включает 11 блоков длительностью более 40 часов. В нее входит изучение действующей законодательной базы, а также различных видов кадастровых работ – от корректного проведения межевания или обследования объекта недвижимости до правильного оформления итоговой документации. Особое внимание уделяется вопросу ответственности кадастровых инженеров.

Обучение пройдет дистанционно: университет будет представлен на онлайн-платформе. Подтверждением успешного прохождения курса послужат сразу два документа: удостоверение МИИГАиКа установленного образца и сертификат Федеральной кадастровой палаты.