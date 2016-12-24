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C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
В начале лета родители школьников и даже малышей, которые ещё ходят в детский сад, получали сертификаты дополнительного образования. В Мордовии эта кампания шла активно, к новому учебному году более 70 процентов детей от 5 до 18 лет получили сертификаты. И сейчас его номер просят для зачисления в различные кружки и секции. Так кому же нужен сертификат дополнительного образования и что он дает родителям? Подробности в рубрике «Национальный проект».
https://ntm13.ru/news/sertifikat-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
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