Сертификат дополнительного образования

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В начале лета родители школьников и даже малышей, которые ещё ходят в детский сад, получали сертификаты дополнительного образования. В Мордовии эта кампания шла активно, к новому учебному году более 70 процентов детей от 5 до 18 лет получили сертификаты. И сейчас его номер просят для зачисления в различные кружки и секции. Так кому же нужен сертификат дополнительного образования и что он дает родителям? Подробности в  рубрике «Национальный проект».

https://ntm13.ru/news/sertifikat-dopolnitelnogo-obrazovaniya/

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