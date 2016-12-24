В минувший уик-энд в Саранске на базе Лыжно-биатлонного центра состоялся 7-й тур дартс-лиги Республики Мордовия. В турнире приняли участие ведущие дартисты региона-13 и Пензенской области. Лучшими игроками были признаны Валентина Сюзюкина и Алексей Музалев.

Среди мужчин победителями и призерами стали: «золото» - Алексей Музалев, «серебро» - Сергей Паршенков, «бронза» - Владимир Гареев и Вадим Вольвич (все - Мордовия). В женском одиночном разряде призовые места заняли: Валентина Сюзюкина (Мордовия), Анастасия Бекренева, Лилия Никашова, Мария Федотова (все - Пензенская область).

В парном разряде победили Максим Спирягин (Пензенская область) и Алексей Музалев (Мордовия). Серебряные медали - в активе Валентины Сюзюкиной (Мордовия) и Марии Федотовой (Пензенская область). Бронзовые медали завоевали: Владимир Гареев и Вадим Вольвич (оба - Мордовия), Лилия Никашова (Пензенская область) и Анастасия Бекренева (Пензенская область). Совсем скоро на берегах Инсара и Саранки пройдет «Кубок Финно-Угрии» - рейтинговый турнир Федерации дартса России.