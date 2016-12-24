Велоспорт-BMX

Жители Мордовии увидят спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
Спортсмены сборной Мордовии завоевали 14 медалей на международных соревнованиях Aeroflot Saransk Indoor 2019, которые проходили под сводами крытого велодрома. В представительном турнире приняли участие ведущие российские спортсмены.
Победители и призеры.
5 октября. Мужчины (элита). 1. Владислав Неяскин. 2. Евгений Клещенко (оба - Мордовия). 3. Борис Пономарев (Удмуртия). Женщины (элита). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Ярослава Бондаренко (Москва). 3. Варвара Овчинникова (Мордовия). Юниоры. 1. Александр Твердой (Санкт-Петербург). 2. Максим Момот (Санкт-Петербург). 3. Владислав Храмов (Мордовия). Юниорки. 1. Нина Яковлева. 2. Светлана Мари. 3. Марина Клешина (все - Мордовия).
6 октября. Мужчины (элита). 1. Владислав Неяскин (Мордовия). 2. Борис Пономарев (Удмуртия). 3. Евгений Клещенко (Мордовия). Женщины (элита). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Ярослава Бондаренко (Москва). 3. Наталья Суворова (Мордовия). Юниоры. 1. Александр Твердой (Санкт-Петербург). 2. Максим Момот (Санкт-Петербург). 3. Владислав Храмов (Мордовия). Юниорки. 1. Нина Яковлева. 2. Светлана Мари. 3. Марина Клешина (все - Мордовия).
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
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