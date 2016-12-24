Велоспорт-BMX

Спорт

Спортсмены сборной Мордовии завоевали 14 медалей на международных соревнованиях Aeroflot Saransk Indoor 2019, которые проходили под сводами крытого велодрома. В представительном турнире приняли участие ведущие российские спортсмены.

Победители и призеры.
5 октября. Мужчины (элита). 1. Владислав Неяскин. 2. Евгений Клещенко (оба - Мордовия). 3. Борис Пономарев (Удмуртия). Женщины (элита). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Ярослава Бондаренко (Москва). 3. Варвара Овчинникова (Мордовия). Юниоры. 1. Александр Твердой (Санкт-Петербург). 2. Максим Момот (Санкт-Петербург). 3. Владислав Храмов (Мордовия). Юниорки. 1. Нина Яковлева. 2. Светлана Мари. 3. Марина Клешина (все - Мордовия).

6 октября. Мужчины (элита). 1. Владислав Неяскин (Мордовия). 2. Борис Пономарев (Удмуртия). 3. Евгений Клещенко (Мордовия). Женщины (элита). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Ярослава Бондаренко (Москва). 3. Наталья Суворова (Мордовия). Юниоры. 1. Александр Твердой (Санкт-Петербург). 2. Максим Момот (Санкт-Петербург). 3. Владислав Храмов (Мордовия). Юниорки. 1. Нина Яковлева. 2. Светлана Мари. 3. Марина Клешина (все - Мордовия).

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