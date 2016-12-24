Велоспорт-BMX

Работаю в сфере земляных работ, а именно: ручная копка колодцев, углубление, чистка. Работаем в г.Саранск , а также выезд в районы по мордовии. Опыт выполнения работ любой сложности. Сам определяю место где возможен хороший приход воды; чистим колодец,углубляем колодец, работам даже в труднодоступных местах, кольца мы доставим и установим, сделаем работу качественно в установленный вами срок.