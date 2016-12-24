УСПЕШНЫЙ ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

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В минувшие выходные в конькобежном центре «Коломна» состоялись межрегиональные соревнования, в которых приняли участие более 130 юношей и девушек старшей и средней возрастных групп. На турнире, который имел статус отбора на первенство России, успешно выступили спортсмены республиканской «СШОР по шорт-треку».
Виктория Чумбаева в соперничестве девушек 13-15 лет стала второй в многоборье, завоевав малые серебряные медали на 1500 и 1000 метров, а на дистанции 500 метров став пятой. В соперничестве юношей в данной возрастной категории «бронзой» порадовал тренеров и родителей Максим Клюшников, выигравший 500-метровку и ставший четвертым на «полуторке».
Светлана Тюленева в споре девушек 13-17 лет по итогам трех дистанций также заняла почетное 3-е место («золото» на дистанции 1500 метров, 5-е место на 1000 метров). Среди юношей 13-17 лет лучшим из мордовских спортсменов стал Андрей Калинин, занявший по сумме трех дистанций 15-е место.
В эстафете девушек (13-15 лет) команда Мордовия-1 (Виктория Чумбаева, Анастасия Комкина, Анастасия Елизарова) стала серебряным призером соревнований. В эстафете юношей (13-15 лет) команда Мордовия-1 (Руслан Янгаев, Илья Кондратьев, Артем Фокин) завоевала «бронзу». Медалей той же пробы добилась команда девушек старшей возрастной категории (Светлана Тюленева, Дарья Букарева и Анастасия Шаранова).
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