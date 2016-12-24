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В минувшие выходные в столице Башкортостана Уфе состоялся всероссийский турнир среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 325 дзюдоистов из различных уголков нашей страны.
Республику Мордовия представляли спортсмены «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина» и клуба «Боец». Победителями турнира стали Дарья Щетинина (весовая категория до 52 кг) и Артем Морозов (до 55 кг). Оба занимаются под руководством тренера Дмитрия Ивановичева. Денис Байкин в категории до 42 кг стал серебряным призером. «Бронзу» в категории до 50 кг выиграл Антон Митин, а Егор Кулаков стал пятым (тренер - Сергей Паршин).
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