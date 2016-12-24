Греко-римская борьба

Спорт

С 4 по 6 октября в Тамбове проходил всероссийский турнир «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». На соревнованиях успешно выступили борцы «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина», занимающиеся классической разновидностью борьбы.

Чемпионские лавры примерили Мурад Мусаев (весовая категория 72 кг), Салих Баширов (до 77 кг), Гаджимурад Джалалов (до 82 кг) и Григорий Крашенинников (до 87 кг). «Серебро» - в активе Михаила Депцова (до 67 кг), Станислава Климова (до 72 кг) и Мурата Локьяева (до 97 кг). Бронзовыми медалями собственные коллекции наград пополнили Александр Матлабов (до 55 кг), Заур Хуснутдинов (до 60 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг) и Дмитрий Петайкин (до 77 кг).

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Точки роста туризма в Мордовии

26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
Горизонты развития

В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
«Дома его ждали мама и невеста»

В Псковской области погиб десантник из Мордовии, 21-летний житель Дубенок Александр Рыбалко. Во время плановых учений по высадке воздушного...
Афера на 12 миллионов

Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции

Конкурс красоты

№38  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу