Греко-римская борьба

Точки роста туризма в Мордовии
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
С 4 по 6 октября в Тамбове проходил всероссийский турнир «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». На соревнованиях успешно выступили борцы «СШОР спортивной борьбы и дзюдо Алексея Мишина», занимающиеся классической разновидностью борьбы.
Чемпионские лавры примерили Мурад Мусаев (весовая категория 72 кг), Салих Баширов (до 77 кг), Гаджимурад Джалалов (до 82 кг) и Григорий Крашенинников (до 87 кг). «Серебро» - в активе Михаила Депцова (до 67 кг), Станислава Климова (до 72 кг) и Мурата Локьяева (до 97 кг). Бронзовыми медалями собственные коллекции наград пополнили Александр Матлабов (до 55 кг), Заур Хуснутдинов (до 60 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг) и Дмитрий Петайкин (до 77 кг).
26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
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