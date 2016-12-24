«МОРДОВИЯ-2011» - ЛУЧШАЯ НА ДОМАШНЕМ ТУРНИРЕ

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Пять команд, сформированных из юных футболистов 2011 года рождения, боролись за медали детского турнира по футболу на призы МЦПЮФП «Мордовия». Матчи проходили 4 и 5 октября на искусственном поле в парке Ленинского района Саранска.
Подопечные Игоря Лайкина и Алексея Шкаева сыграли в родных стенах двумя составами. Первый из них стал сильнейшим, заняв первую ступень пьедестала (три победы, одна ничья), второй - выиграл «бронзу» (две победы, два поражения). На второй позиции финишировали представители футбольной школы «Алга-Карьера» из башкирского города Октябрьский.
Лучшими на турнире были признаны: как лучший вратарь - Матвей Блохин («ДЮСШ-НН»), как лучший защитник - Григорий Галахов («Мордовия-2011-1»), как лучший полузащитник - Макар Чапарин («Алга-Карьера»), как лучший нападающий - Никита Неверов («ФШ Дмитрия Градиленко»), как лучший бомбардир - Кирилл Ворончихин («Мордовия-2011-2»), как лучший игрок - Максим Кошелев («Мордовия-2011-1»).
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