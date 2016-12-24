МОЛОДЕЖКУ НЕПЛОХО ДОПОЛНЯЮТ СТАРШИЕ ЮНОШИ

Очередной сезон в приволжском футболе выходит на финишную прямую. «Мордовия-молодежная», несмотря на те же кадровые трудности, что и у главной команды, выглядит боеспособной единицей. Ее боятся ближайшие конкуренты и опасаются фавориты. Все чаще место в составе получают доморощенные футболисты 2002 года рождения, еще не вышедшие из юношеского возраста. Все чаще они оправдывают доверие, набираясь опыта на полупрофессиональном уровне.

«Против Ижевска вышел сложный матч. По сути, надо было побеждать, но и ничья - неплохой результат, учитывая все наши проблемы, - прокомментировал текущую ситуацию и поделился пожеланиями на будущее главный тренер «Мордовии-м» Василий Дмитренко. - Снова пришлось играть в обновленном составе. Поэтому просили ребят совершать как можно меньше ошибок, играть проще, не выдумывать ничего лишнего. Игроки «Мордовии-2002» Максим Гололобов и Олег Курбатов составили пару в нападении. Николая Бояркина ввиду того, что держался в уме матч главной команды, намеченный на следующий день, могли использовать только один тайм. После перерыва Михаил Федак получил болезненный удар. Решили не рисковать здоровьем футболиста из заявки «Мордовии». Но из резерва могли вытащить только две замены… Ближайший соперник, без сомнения, силен. Зато наши молодые ребята смогут получить представление о том, каким должен быть их уровень в дальнейшем, чтобы развиваться и прогрессировать. На финише сезона постараемся набрать как можно больше очков, закрепиться на высокой 6-й позиции. Искренне рассчитываем на то, что молодежная команда в республике сохранится, что ее будут поддерживать, что и в следующем году позволят нам выступать на приволжском уровне».

Между тем точка в текущем первенстве будет поставлена 26 октября, когда состоятся матчи заключительного 30-го тура. В этот день саранская молодежка встретится в Каменке с местным «Дорожником», лидерами которого являются воспитанники мордовского футбола Сергей Ювенко, Вячеслав Верушкин и Александр Курчавый. 16 и 19 октября - домашние поединки с «Крыльями Советов-ЦПФ-м» и представителями Сызрани (чья команда еще недавно выступала во втором дивизионе, но, как и множество клубов из глубокой провинции, не имея финансовой поддержки, постепенно сошла на нет). А в ближайшую субботу, 12 октября, «Мордовию-м» ждет поездка в чувашские Вурнары.

«МОРДОВИЯ-м» Саранск - «ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-м» Ижевск - 1:1

Голы: 0:1 - Егор Ширяев (32), 1:1 - Михаил Федак (33).

«Мордовия-м»: Баулин, Сарычев (к), Федак (Шмаков, 68), Галкин, Гололобов, Калиханов, Иркаев, Д. Афанасьев, Бояркин (Мухин, 46), Курбатов, Поветкин. Главный тренер - Василий Дмитренко.

Предупреждены: Бояркин, 30, Галкин, 37, Поветкин, 75.

Судьи: Крайнов (Нижний Новгород), Федулеев (Заречный), Сливчук (Энгельс).

Инспектор: Юрий Садеков (Нижний Новгород).

5 октября. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-го тура. 4 октября: «Мордовия-м» - «Зенит-Ижевск-м» - 1:1 (М. Федак, 33 - Е. Ширяев, 32). 5 октября: «Зенит» Пз - «Локомотив-НН» - 3:0 (техн.), «Химик» Дзж - «СШОР-Волга-м» - 3:0 (М. Попов, 17, А. Широков, 65, А.В. Ермаков, 80-пен.), «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Химик-Август» - 0:2 (В. Бурмаков, 51, Д. Павлов, 90+3), «Дружба» - «Сызрань-2003-СШОР-2» - 5:3 (К. Бастраков, 10, 20, 70, П. Руденко, 21, Н. Чернов, 84 - А. Гаранин, 12, И. Додонов, 44-пен., Д. Кураев, 57), «Лада-Университет» - «Дорожник» - 1:11 (К. Бакиев, 18 - И. Макеев, 4, 12, 38, П. Воробьев, 10, М. Максюшин, 11, 39, М. Мизюряев, 47, А. Кривда, 47, Д. Антонов, 56, 80, Д. Руфкин, 88).

Матч «Академия Коноплева» - РЦПФ «Нижний Новгород-м» перенесен на 9 октября.



БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

Матч 15-го тура. 9 октября (среда): «Химик-Август» - «Зенит» Пз. Матч 17-го тура. 9 октября (среда): «Дружба» - «Крылья Советов-ЦПФ-м». 28-й тур. 12 октября (суббота): «Лада-Университет» - «Волна», «Дорожник» - «Дружба», «Сызрань-2003-СШОР-2» - «Крылья Советов-ЦПФ-м», «Химик-Август» - «Мордовия-м», «Зенит-Ижевск-м» - «Химик» Дзж, «СШОР-Волга-м» - «Академия Коноплева», РЦПФ «Нижний Новгород-м» - «Зенит» Пз. Матч 19-го тура. 16 октября (среда): «Мордовия-м» - «Крылья Советов-ЦПФ-м» (15:00, стадион «Старт»).