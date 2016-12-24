ЗА ТРИ ТУРА ДО ЭКВАТОРА

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«Мордовия» практически без скамейки на равных билась с «Ротором»
Главная команда республики продолжает испытывать колоссальные проблемы с составом. Насыщенный марафон ФНЛ никого не щадит. Вот и вышло, что к игре с одним из лидеров турнира «Мордовия» подошла без целой группы ведущих футболистов. Почти каждый из них, за исключением дисквалифицированного Андрея Хрипкова, пропускал игру по причине нахождения в клубном лазарете. Но и в отсутствие кадровых резервов те футболисты, что остались в обойме, смогли дать бой отменно сбалансированной команде, нацеленной на выход в Премьер-лигу. Туром ранее «Ротор» отгрузил крепким хабаровским «армейцам» целых пять мячей, в Саранске - смог забить лишь однажды.
ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «РОТОР» Волгоград - 0:1
Гол: 0:1 - Мухаммад Султонов (62).
ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Юсупов, Климов, Стрелов, Поярков (к), Навлетов, Буранов (Орлов, 69), Соболев (Руст. Мухаметшин, 80), Ермаков (Бояркин, 74), Дворецков. Главный тренер - Марат Мустафин.
«Ротор»: Нестеренко, Хомуха, Ненахов, Удалый, Горбунов (Евсеев, 70), Фатуллаев (к), Султонов, Ткачук, Попов, Муллин (Саная, 63), Песегов. Главный тренер - Игорь Меньщиков.
Предупреждены: Буранов, 2, Стрелов, 41.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар), Ермаков (Санкт-Петербург).
Делегат ФНЛ: Андрей Губарьков (Москва).
Инспектор: Владимир Гамеев (Протвино).
5 октября. Саранск. Стадион «Старт». 1255 зрителей.
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Ребята сыграли дисциплинированно, и, в принципе, мы справлялись с таким соперником, как «Ротор». Большого количества моментов у наших ворот не было, но и у чужих мы много моментов не создали. В любом случае игра была равной. Во втором тайме прошла встречная атака, пропустили совсем необязательный гол. Волгоградцы активно прессинговали. С нашей стороны было мало проникающих, обостряющих передач. Старались добыть очки, но, к сожалению, не получилось, проиграли. По самоотдаче к ребятам претензий быть не может. «Ротор» освежил игру, а нам в этом плане тяжело было что-то сделать. Поэтому физически после перерыва гости нас превосходили. Глубины состава практически нет. На замене были только Антон Орлов и Рустем Мухаметшин, а все остальные - игроки молодежки, которые всего лишь три дня в общей группе тренировались. Выпустили Колю Бояркина. Он сыграл в свою силу. Но опыта нашей молодежи, при таком накале, конечно же, еще не хватает. Будем готовиться к «Химкам».
- В протоколе матча не было целой группы ведущих игроков. Поясните, пожалуйста, по какой причине?
- Владислав Адаев после «Енисея» сильно затемпературил и так и не смог вернуться к тренировкам. Виктор Сергеев на тренировке два дня назад травмировал голеностоп. Нога сильно распухла, и стало ясно, что в ближайшей игре он принять участие не сможет. Андрей Хрипков отбывал дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Проблемы со спиной у Александра Джумаева, и уже достаточно давно. У Сергея Сухарева пострадали боковые связки колена. Наверное, и к «Химкам» вернуть его в состав не получится. Сможем ли мы рассчитывать на Олега Смирнова, покажет обследование. Все травмы механические. То нос Сергееву сломают, то еще напасть какая-нибудь приключится. Потери, как видите, у нас серьезные и многочисленные.
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер «Ротора»:
- Как и ожидалось, мы провели сложный матч. В прошлом туре удачно сыграли дома, забили много голов. В этот раз результат победный, но минимальный. Многое мог, конечно, решить второй гол. Тогда было бы полегче, спокойнее за результат. Но мы его так и не забили. Поэтому в очередной раз концовка вышла для «Ротора» нервной. Тем не менее наша победа, наверное, все-таки закономерна. Ребята - большие молодцы. При этом сложно отрицать, что второй тайм нам удался больше, чем первый. Что было сказано команде в перерыве?! Пусть это останется секретом нашей внутренней кухни... Исторически так сложилось, что волгоградским командам не удавалось побеждать в Саранске на протяжении десяти матчей. Об этом было написано в программке. Это все прочитали, и это тоже накладывало свой отпечаток. Радует, что наконец-то прервали столь злополучную традицию.
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020
РЕЗУЛЬТАТЫ 16-го тура. 5 октября: «Луч» - «Авангард» - 2:2 (Насадюк, 41, С. Алиев, 45+1-пен. - Земсков, 32, 83), «СКА-Хабаровск» - ФК «Химки» - 1:1 (Гаджимурадов, 37 - Полярус, 31), «Чертаново» - «Спартак-2» - 2:2 (Бартасевич, 77, Сарвели, 90 - Маркитесов, 57, Руденко, 60), ФК «Нижний Новгород» - «Енисей» - 1:3 (Палиенко, 3 - Ломакин, 17, Савичев, 43, Саркисов, 75), ФК «Мордовия» - «Ротор» - 0:1 (Султонов, 62), ФК «Армавир» - «Текстильщик» - 2:0 (Тучевич, 37, Безлихотнов, 43), «Факел» - «Томь» - 0:0, «Балтика» - «Краснодар-2» - 4:1 (Тишкин, 13, Шаваев, 37, Аллеф, 64, 86 - Н. Сергеев, 25), «Чайка» - «Нефтехимик» - 0:2 (Уридия, 2, Шадрин, 75), «Торпедо» - «Шинник» - 2:0 (Покидышев, 30-авт., Рязанцев, 74-пен.).
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
17-й тур. 12 октября (суббота): «Томь» - «Балтика» (12:00), «Спартак-2» - «Торпедо» (12:00), «Енисей» - ФК «Армавир» (13:00), «Текстильщик» - «Луч» (15:00), «Шинник» - «Чайка» (15:00), «Ротор» - ФК «Нижний Новгород» (15:00), ФК «Химки» - ФК «Мордовия» (15:00), «Краснодар-2» - «СКА-Хабаровск» (15:00), «Нефтехимик» - «Факел» (16:00), «Авангард» - «Чертаново» (16:00).
18-й тур. 19 октября (суббота): «Авангард» - «Текстильщик», «Луч» - «Енисей», ФК «Армавир» - «Ротор», ФК «Нижний Новгород» - ФК «Химки», ФК «Мордовия» - «Краснодар-2», «СКА-Хабаровск» - «Томь», «Балтика» - «Нефтехимик», «Факел» - «Шинник», «Чайка» - «Спартак-2», «Чертаново» - «Торпедо».
К сведению
БАЛАНС ВСТРЕЧ
ФК «МОРДОВИЯ» - ФК «ХИМКИ»
Всего: 14 игр, + 6 = 3 – 5, мячи 25:13 (+12).
Дома: 6 игр, + 4 = 1 – 1, мячи 12:4 (+8).
На выезде: 7 игр, + 2 = 1 – 4, мячи 13:9 (+4).
Нейтральное поле: 1 игра, + 0 = 1 – 0, мячи 0:0 (0).
ПОЛНЫЙ СПИСОК МАТЧЕЙ
1. 29.03.2003. ФК «Химки» - «Лисма-Мордовия» - 1:0 (Д. Киселев).
2. 29.10.2003. «Лисма-Мордовия» - ФК «Химки» - 2:0 (О. Губанов, И. Бородин).
3. 09.07.2004. ФК «Химки» - «Лисма-Мордовия» - 2:0 (Д. Машкарин, А. Оспешинский).
4. 27.10.2004. «Лисма-Мордовия» Саранск - ФК «Химки» - 0:1 (П. Погребняк).
5. 23.06.2010. ФК «Мордовия» - ФК «Химки» - 2:1 (Руст. Мухаметшин - 2 - А. Тихонов).
6. 23.10.2010. ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 0:3 (К. Панченко, Русл. Мухаметшин - 2).
7. 04.06.2011. ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 0:6 (Г. Асеведо - 2, М. Рогов, К. Панченко, Э. Танделов-пен., Д. Смирнов).
8. 14.10.2011. ФК «Мордовия» - ФК «Химки» - 2:1 (Руст. Мухаметшин, А. Горбанец - Х. Мамтов).
9. 24.09.2015. КР. 1/32 финала. ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 1:0 (И. Чернышов).
10. 06.08.2016. ФК «Мордовия» - ФК «Химки» - 5:0 (П. Деобальд - 2, А. Алхазов-пен., А. Саркисов, М. Астафьев).
11. 26.11.2016. ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 4:3 (И. Чернышов-пен., Д. Сикорски, Анд. Мостовой, И. Кузьмичев - А. Саркисов - 2, А. Дегтярев-пен.).
12. 13.10.2018. ФК «Мордовия» - ФК «Химки» - 1:1 (И. Киреев, 78 - К. Алиев, 5).
13. 20.02.2019. Кубок ФНЛ. ФК «Мордовия» - ФК «Химки» - 0:0, пен. 1:4.
14. 28.04.2019. ФК «Химки» - ФК «Мордовия» - 1:1 (Д. Барков, 58 - В. Адаев, 90).
Бомбардиры ФК «Мордовия» (25 мячей): 3 - Рустем Мухаметшин, Артур Саркисов, 2 - Руслан Мухаметшин, Герсон Рохас Асеведо, Кирилл Панченко, Павел Деобальд, 1 - Олег Губанов, Илья Бородин, Андрей Горбанец, Максим Рогов, Дмитрий Смирнов, Максим Астафьев, Игорь Киреев, Владислав Адаев, 1 (1 пен.) - Эльбрус Танделов, Александр Алхазов, Александр Дегтярев.
Бомбардиры ФК «Химки» (13 мячей): 2 (1 пен.) - Игорь Чернышов, 1 - Денис Киселев, Денис Машкарин, Андрей Оспешинский, Павел Погребняк, Андрей Тихонов, Хасан Мамтов, Даниэль Сикорски, Андрей Мостовой, Илья Кузьмичев, Дмитрий Барков, Камран Алиев.
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