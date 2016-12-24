В студии НТМ гостям всегда рады

Одной из наиболее востребованных у зрительской аудитории не так давно появившегося на наших экранах, но бурно развивающегося цифрового телеканала «Народное телевидение Мордовии» сегодня по праву считается программа «Гость в студии». О секретах наметившегося успеха и журналистского мастерства мы попросили рассказать создателей этой передачи.

- Для меня все началось два года назад, когда я окончательно пришел работать на НТМ, - говорит автор и ведущий «Гостя» Сергей Чернавин. - До этого я более года как-то пытался прислониться к новому медийному продукту на журналистском поле нашей республики - НТМ. И вот это свершилось. В круг моих обязанностей тогда в большей степени входили администраторские вопросы: команда находилась в состоянии формирования. При этом ставилась задача выйти и победить в федеральном конкурсе на право вещания на пресловутой «21-й кнопке» (что было и осуществлено всеми нами год спустя). А для этого нужно было форсированно разнообразить собственный эфирный контент, наращивать его объемы и тем самым увеличивать рейтинг выдаваемых на-гора программ. Чем мы все и занялись, активно и увлеченно. В том числе и модернизируя уже существующие передачи.

Сложилось так, что к моменту моего появления на канале программа «Гость в студии» (а она выходила в эфир как бы уже не год!) осталась без ведущего. Кроме того, сам содержательный формат программы требовал существенной коррекции. Мы много тогда говорили об этом с главным редактором канала Сергеем Волковым и техническим директором Олегом Паршиным. Спорили, признаюсь, до хрипоты. Я упирал на неформальное поведение ведущего в кадре: ведущего - друга, ведущего - добродушного и остроумного собеседника. В конце концов эти двое мне так и сказали: ты чего нам тут рассказываешь! Садись в кадр и покажи, как надо! И я сел!!! Мы записали несколько репетиционных дублей, и как-то сразу стало ясно, что ведущий у передачи есть!

Дело в том, что телевидение для меня - любовь всей сознательной жизни. В девятилетнем возрасте наш замечательный режиссер Игорь Федорович Кузьмин отобрал меня единственного из более чем сотни школьников для участия в своем телеспектакле «Новая родня». Было это в далеком 1979 году. Студия тогда ютилась под самой телевышкой на Докучаево. И мы чуть ли не в ежевечернем режиме тогда там репетировали три-четыре месяца с артистами нашего драмтеатра замечательную пьесу Никула Эркая про военную пору в Мордовии. Сказать, что я тогда - совсем маленький мальчик - был заворожён этим фантастическим телемиром, значит, не сказать ничего! Ну, а вечер премьерного показа (постановка шла в прямом эфире, ведь записи наше телевидение тогда не знало!) стал самым ярким событием всего моего детства! С тех пор я телевидением болею! И «недуг» этот на всю жизнь…

К слову, одним из первых моих собеседников в этой передаче и стал Игорь Федорович. Я поздравлял его с очередным юбилеем. Получился очень прочувственный, душевный разговор…

- Главная изюминка программы содержится уже в самом названии - это гость канала НТМ, - рассказывает редактор передачи Надежда Тарасова. - Мы в своей журналистской повседневности чаще всего общаемся с официальными должностными лицами - начальниками всех уровней и инстанций, руководителями пресс-служб, экспертами. Круг этих людей в нашей республике не так уж и широк и всем хорошо известен. Между тем совершенно очевидно, что бок о бок рядом с нами живут, работают и увлеченно себя реализуют в самых разных жизненных реалиях огромное количество ярких, интересных, своего рода уникальных людей. Их-то мы стремимся находить, выявлять в общем потоке и, приглашая в студию НТМ, делать героями наших программ. Ну, а уж задача ведущего не просто разговорить собеседника, но помочь ему раскрыться, представить весь богатый мир своей личности. И как видим, у Сергея Анатольевича это получается!..

- Самое опасное для телевидения, как и для любой творческой сферы, - это формализм, - говорит режиссер программы Алексей Буянкин. - Как только кто-то из участников группы, готовящих передачу, пропитается равнодушием к своей работе: пиши пропало. Все пойдет насмарку. Потому что телевидение - это открытая книга, где всё и все абсолютно на виду. Тот факт, что «Гость» набирает обороты популярности, что от передачи к передаче динамика, вся драматургия складывающихся разговоров усложняются, крепчают в своем темпоритме, наглядно показывает: здесь работают увлеченные своим делом специалисты. И это отличает весь коллектив «Народного телевидения Мордовии».

- Что характерно, мы постоянно находимся в поиске нового: героев наших бесед, ракурсов съемки, приемов монтажа. И зритель эту новизну чувствует, воспринимает и одобряет, - продолжает Сергей Чернавин. - У меня в голове все время рождаются какие-то идеи (удачные и не очень, применимые или совсем неуместные, но они есть!). Я ими все время делюсь с коллегами. Если бы не они - у меня никогда ничего не получилось бы. Ведь телевидение - это творчество многих. Потому хочу сказать слова огромной признательности и уважения всем, кто вместе со мной еженедельно трудится над этим проектом. И, конечно, мы всех приглашаем стать гостем Народного телевидения Мордовии. Поговорим?..

Эфиры программы «Гость в студии» на канале НТМ по четвергам (в 20.05 и 23.05) и пятницам (в 09.05). Все программы, вышедшие в эфир, можно увидеть на официальном сайте телеканала https://ntm13.ru.