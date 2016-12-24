Юрий Куклачев: «Лучший подарок мне на день рождения - видеть счастье этих детей!»

Единственный в мире укротитель кошек отметил юбилей, устроив праздник для детдомовцев

Считается, что кошка - животное неукротимое, дрессировке не поддается. С этим, кстати, полностью согласен и Юрий Куклачев, основатель и художественный руководитель единственного в мире Театра кошек. Кошка будет делать только то, что она хочет. А чтобы понять, чего она хочет, - с ней надо подружиться. Секрет вроде бы простой - но никто пока не смог повторить то, что удалось Юрию Дмитриевичу. Никто в мире!

Для прославленного артиста этот год - юбилейный: один из самых известных клоунов и дрессировщиков в мире отметил свое 70-летие. Сейчас он готовит специальное праздничное шоу в честь своей круглой даты. И, конечно же, главными там будут кошки.

Друг детей

- Юрий Дмитриевич, как вы отметили юбилей?

- В узком кругу, в своем театре. Меня старший сын Дима спросил: «Какой ты себе праздник хочешь?» Я честно признался, что мне ничего не надо - все, что хотел, себе купил, ем я мало, одежда у меня есть. Единственное - мне очень хотелось сделать подарок воспитанникам детских домов. Мы пригласили ребят к себе в театр, показали представление, вручили им книги, сладости. Надо было видеть, как они радовались! Это был для меня самый лучший подарок на день рождения - видеть счастье этих детей. Правда, мне потом сказали, что все же надо отметить день рождения широко. Так что у нас будет большое представление в цирке братьев Запашных. Мы жили с их родителями когда-то все в одном доме, дружили, наши дети учились вместе. А вообще я против официальных празднований юбилеев - когда ты стоишь, а кто-то зачитывает тебе поздравления. Мне хотелось бы, чтобы это было большое представление.

Эстафетная палочка

- Очень часто у цирковых артистов вместе с ними выступает вся семья - и дети, и внуки, как правило, идут по стопам родителей…

- У нас тоже практически семейный подряд: все вместе работаем. Но стараемся делать разные номера. Старший сын Дима с 15 лет работает с кошками. Он поставил себе задачу не повторять ни одного папиного трюка принципиально. «Буду делать все по-своему!» - так сказал. Он окончил ГИТИС, режиссерский факультет, поставил в нашем театре спектакль, у него свои номера. Младшие дети тоже смотрят на него, работают у нас, что-то придумывают постоянно, да и мы с женой стараемся не отставать. У меня уже шесть внуков. Старший, Никита, окончил хореографическую академию, и его взяли в Большой театр, дали ему две роли. Но он и у нас будет танцевать в некоторых представлениях. Я говорю, что он маленький, а ему 18 лет! Да и детей своих такими же считаю, хотя старшему, Дмитрию, 44 года уже. Но для меня все они все равно еще дети...

- У вас в следующем году - еще одна важная дата, если я не ошибаюсь?

- Да. Мы с супругой Еленой уже 50 лет вместе. Это большой срок - особенно для современного ритма и образа жизни. Так что берите с нас пример! Семья - это как маленькая планета. Мы едины. Нет супруги рядом - и я сразу чувствую, что ее не хватает. Мы стараемся быть все время вместе: на работу, в магазин и так далее - везде вместе и никогда не устаем друг от друга...

Чего хочет кошка

- А правда, что такого Театра кошек больше нет нигде в мире?

- Да, я проверял. Есть музеи, а вот наш Театр кошек - уникальное явление в мире. Ничего подобного нет больше ни в одной стране. Китайцы пытались перенять мой опыт, ездили за мной целый год, но ничего у них не получилось. Потому что они пытались дрессировать, а я этим не занимаюсь. С кошками можно только искать общий язык, работать через любовь. Это животное, которое нельзя обмануть. Кошка если тебя любит, тогда она с тобой разговаривает. Если нет - хоть разорвись! Я счастлив, что нашел себя в этой жизни!

- А помните, как все начиналось? Первую кошку?

- Это было очень давно. Мы с супругой шли по улице, был сильный дождь, увидели котенка. Хотели пройти мимо - и вдруг он как закричит! Так жалобно - прямо по сердцу ножом! Лена говорит: «Давай возьмем, накормим». Принесли, помыли, дали поесть. Так и появился наш первый кот, а потом уже и номера с ним…

- Кстати, как рождаются ваши номера?

- Их сами кошки подсказывают. Например, прихожу домой, а кошка спит в кастрюле. Я вытаскиваю - она обратно туда. Так у нас и родился номер «Повар и кот».

- Наверное, самый популярный кот у вас был Борис, который в рекламе снимался? Как он сейчас себя чувствует?

- Это кот моего сына Дмитрия. Он его нашел, воспитал. Кот здравствует, чувствует себя хорошо. Ему в этом году исполнилось 17 лет. В спектаклях уже не участвует - он у нас пенсионер, и фактически народный артист кошачьей сцены. Он отец 70 котят, его дети тоже выступают. Так что у нас есть и династия кота Бориса.

Марсель Марсо

- Вы за все время вашей карьеры познакомились с различными известными людьми. Какая встреча была самая яркая?

- Есть такая интересная история. Я очень любил Марселя Марсо (великий французский актер-мим - прим. авт.). Увидел по телевизору, что он приезжает в Москву, кинулся в кассу, а все билеты уже проданы. Что делать? Я в день премьеры зашел за театр и по пожарной лестнице залез на крышу. Она у Театра Сатиры тогда была стеклянная. И вот так я за его представлением и наблюдал. Прошло четыре года, я работал в Союзгосцирке. И в один прекрасный день мне сообщают, что в гости ко мне идет Марсель Марсо! Оказывается, он приехал в Москву снимать документальное кино про советский цирк, объездил всю страну, искал особенного клоуна, но ничем не впечатлился и уже собирался отложить съемки. А тут ему рассказали про меня, и он решил познакомиться. Вот такая у нас была встреча, мы работали потом вместе. Это был 1974 или 1975 год.

Чрезвычайное происшествие

- Про кошек говорят, что у них семь жизней. А было ли так, что они вас как-то спасали или помогали в сложных ситуациях?

- Кошки - настоящие спасатели! Помогают от нервного перенапряжения. Приходишь домой - они встречают, включают свой «моторчик» и урчат. С кем-то поссорился, что-то не сложилось - и они забирают весь этот негатив. Они так показывают, как сильно тебя любят. Но был у меня один случай, когда кошка реально спасла жизнь. Это было в Японии, в городе Кобе. Мы снимали небольшой видеоролик в гостинице. Моя кошка Стрелка вдруг вся нахохлилась, глаза забегали, шерсть дыбом - как будто на нее собака сейчас нападет. Я удивился. Вдруг открываются двери, она разворачивается и убегает в эти двери, я бросился за ней. Все, кто были, тоже за нами побежали, вместе с камерами - интересно же: съемка идет, а тут вдруг кошка убегает на улицу! И только мы выбежали на улицу из гостиницы, как вдруг началось землетрясение. Гостиница наша рухнула! Это было тогда одно из самых крупных землетрясений в Японии. Так что кошка спасла нам жизни. Они чувствуют землетрясение, вулкан, злого человека тоже. Имейте это в виду. Если ваша кошка кого-то не любит - задумайтесь!