«Учебные нагрузки могут быть опасны для детей»
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Автопарк служебных автомобилей республиканских стражей порядка пополнился новым транспортом
3 октября на Советской площади в Саранске состоялся гарнизонный развод. В построении приняли участие сотрудники полка патрульно-постовой службы, бойцы Управления Росгвардии, спецподразделений МВД, участковые уполномоченные полиции и члены «Отряда Правопорядка». Мероприятие проходило под руководством министра внутренних дел региона Бориса Шейнкина.
В этом году на разводе присутствовали Глава Саранска Петр Тултаев, члены Общественного совета при МВД, учащиеся кадетских классов городских школ.
Полицейские, заступающие на охрану общественного порядка, были проинформированы о состоянии оперативной обстановки, ознакомлены с ориентировками.
Сотрудники силовых ведомств прошли по площади торжественным маршем, вслед за ними проехали новенькие служебные автомобили. Автопарк силовиков в этом году пополнился на 28 машин, которые будут закреплены за территориальными органами и подразделениями республиканского МВД.
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
На открытии выставки Маргариты Гладышевой прозвучала идея о создании в Саранске музея нонконформистского искусства
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии
В Чамзинке от внезапного инсульта скончалась 17-летняя школьница - лауреат конкурсов «Ученик года - 2018» и «Мисс Чамзинка - 2018»
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...