Автопарк служебных автомобилей республиканских стражей порядка пополнился новым транспортом

3 октября на Советской площади в Саранске состоялся гарнизонный развод. В построении приняли участие сотрудники полка патрульно-постовой службы, бойцы Управления Росгвардии, спецподразделений МВД, участковые уполномоченные полиции и члены «Отряда Правопорядка». Мероприятие проходило под руководством министра внутренних дел региона Бориса Шейнкина.

В этом году на разводе присутствовали Глава Саранска Петр Тултаев, члены Общественного совета при МВД, учащиеся кадетских классов городских школ.

Полицейские, заступающие на охрану общественного порядка, были проинформированы о состоянии оперативной обстановки, ознакомлены с ориентировками.

Сотрудники силовых ведомств прошли по площади торжественным маршем, вслед за ними проехали новенькие служебные автомобили. Автопарк силовиков в этом году пополнился на 28 машин, которые будут закреплены за территориальными органами и подразделениями республиканского МВД.



