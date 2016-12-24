«Мать погибшего до сих пор ждет, когда сможет прийти на могилу сына»

Прах сраженного на войне в Афганистане уроженца Мордовии Анатолия Захарова перезахоронят на родной земле?

На днях, 3 октября, в Пресс-центре Республики Мордовия известный мордовский журналист и писатель Николай Храмов презентовал свою новую книгу «Чайник для президента». В нее вошли 11 историй, основанных на реальных событиях, из журналистской практики писателя.

- Каждый пишущий журналист лицом своей творческой деятельности считает издание собственной книги, - с этих слов начал свою встречу Николай Храмов. - Поскольку я сейчас пенсионер, у меня есть такая возможность.

Отметим, что на счету автора уже шесть книг. В «Чайнике для президента» нет ни одного вымышленного героя. А сам автор либо является соучастником событий, либо хорошо знает действующих лиц. Все имена, фамилии и названия населенных пунктов, указанные в книге, являются подлинными.

- Это мой взгляд на судьбы людей, с которыми я когда-то сталкивался. Я многих знал, о многих писал, - отметил Николай Леонидович. - Я бы не хотел говорить о книге, о ее достоинствах. Я считаю так: если она находит своего читателя и ее покупают, значит, книга хорошая.

Автор не стал подробно рассказывать о новой книге, а попросил журналистов привлечь внимание общественности к двум серьезным вопросам.

- Многие села давно вымерли, а обелиски с именами их уроженцев, погибших в Великой Отечественной войне, остались никому не нужными, стоят посреди лесов, - заявил Николай Храмов. - Надо что-то с этим делать. Скоро будем праздновать 75-летие Победы, возможно, их можно отреставрировать и переустановить на Аллеях славы в райцентрах. Может, мы первыми начнем это в Мордовии - переносить памятники из «вымерших» деревень? Так мы сможем сохранить память о людях и о бывших населенных пунктах.

Вторая тема, которую затронул писатель, касалась одной из историй, описанных в новой книге. «Скворцы не летят к обелискам» - это рассказ о судьбе погибшего в Афганистане солдата, уроженца Мордовии Анатолия Захарова.

Анатолий Захаров был призван из рузаевского села Трускляй. Долгие годы родные ничего не знали о его судьбе, Анатолий числился пропавшим без вести. Однако в 1998 году его матери пришло письмо из Нью-Йорка от американской журналистки русского происхождения Людмилы Торн, которая сообщила, что останки бойца захоронены в Пакистане. Отметим, что мать погибшего до сих пор жива и ждет, когда сможет прийти на могилу сына, чтобы помолиться и поплакать над ней.

Николай Храмов обратился к присутствовавшей в зале руководителю саранского отделения Представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде Светлане Старцевой с просьбой посодействовать в перезахоронении праха бойца на родной земле.

- Когда что-то выяснится, я весь гонорар от книги «Чайник для президента» готов передать в тот фонд, который займется перенесением останков Анатолия Захарова в Мордовию, в родное село, - заявил Николай Храмов. - Более того, мне уже звонили несколько знакомых из Москвы, которые также готовы начать сбор средств, вложиться в эту историю. У нас очень много добрых людей, желающих помочь этой семье, главное - начать.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА