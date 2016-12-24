«Жизнь не сложилась»

Сотрудник ДПС свел счеты с жизнью

Днем 6 октября региональные социальные сети облетела новость об обнаружении в рузаевском ангаре мертвым неизвестного молодого мужчины. По предварительным данным, он покончил с собой. Позже выяснилось, что с жизнью свел счеты 35-летний Александр Ларькин, он нес службу в рядах дорожно-патрульной службы региона. Не так давно сотрудник полиции перевелся в Мордовию из Ульяновска.

За несколько дней до трагедии Александр Ларькин уточнял у коллег, где находится старый ангар ГИБДД. Впоследствии это место он и выбрал для рокового шага. Мужчина ушел из жизни, оставив при этом большую предсмертную записку. В ней он сетовал на то, что личная жизнь у него не сложилась. Офицер сильно переживал из-за развода. В браке у него родились двое детей, они остались проживать в Ульяновске с бывшей супругой.

Сейчас выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается республиканский следственный комитет.