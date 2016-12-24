Смерть «Сталкера»

В Мордовии под поезд попал 31-летний молодой человек

Трагедия случилась в Ичалковском районе. Вечером 6 октября тело 31-летнего Александра Столярова, известного в округе как Сталкер, было найдено неподалеку от железнодорожных путей.

По данным правоохранителей, в промежутке от 17 до 18 часов молодой человек возвращался домой по железной дороге, слушая музыку в наушниках. Ни громкий сигнал поезда, ни экстренное торможение не помогли избежать трагедии. В результате наезда локомотива парень получил смертельные травмы и скончался на месте.

Известно, что погибший не имел какой-то постоянной работы, жил за счет эпизодических шабашек. В тот роковой вечер он как раз возвращался с одной из них. Своей семьи у молодого человека не было, а родителей он лишился в раннем возрасте. В последнее время Александр проживал у знакомой.

Это не первая трагедия в Мордовии, когда движущиеся поезда наносят смертельные травмы молодым людям, беспечно слушающим музыку в наушниках и не замечающим приближения состава.

22 января этого года на железнодорожном переезде в Ковылкине под колеса поезда угодила 17-летняя студентка Мордовского госуниверситета. Девушка находилась в непосредственной близости от железнодорожных путей, машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось. Поезд тащил тело девушки более 100 метров. Погибшую пришлось буквально собирать по частям. Сразу после случившегося переезд закрыли. По словам очевидцев инцидента, за минуту до гибели студентка стояла на перроне и слушала музыку в наушниках. Судя по всему, звук в динамиках был достаточно громким, из-за чего Виктория не услышала приближающийся состав. В итоге «товарняк» зацепил девушку.

В марте прошлого года ЧП на железной дороге стало причиной гибели 22-летней Светланы Панакшевой в поселке Потьма Зубово-Полянского района. Девушка трудилась в местном кафе, как обычно, утром она направлялась на работу. Дорога ее пролегала через железнодорожные пути. Обычно Светлана очень любила слушать музыку, а потому часто ходила по поселку в наушниках, наслаждаясь любимыми треками. В то утро Панакшева также слушала музыку на своем телефоне через наушники. Более того, на голове у нее был капюшон. Девушка шла вдоль путей. В какой-то момент на железной дороге появился грузовой поезд. Однако Светлана его не увидела и не услышала. Экстренное торможение не исправило ситуацию, остановить многотонную махину было нереально. Локомотив наехал на девушку. Полученные травмы не оставили ей ни единого шанса на жизнь.

В ноябре 2015 года под колесами товарного поезда погибла 20-летняя жительница Ковылкинского района Наталья Мележечкина. Девушка шла после суточного дежурства (она работала в Ковылкинском доме-интернате для престарелых и инвалидов), спешила на автобус, а потому срезала дорогу и пошла напрямую через железнодорожные пути. В тот момент по путям двигался товарный поезд, но Наталья его не услышала, поскольку слушала музыку в наушниках. Машинист подавал сигналы, но девушка на них не реагировала. Докричаться до нее пытался даже проходивший мимо парень, но все было бесполезно. Поезд смертельно травмировал работницу дома-интерната.



