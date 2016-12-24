Владимир Волков сохранил 8-ю позицию в рейтинг влияния глав российских регионов

Новый сезон
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
Такие данные приводит Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
При этом самым влиятельным региональным руководителем традиционно признан мэр Москвы Сергей Собянин. За ним следуют Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов. На четвертой строчке обосновался Андрей Воробьев (Подмосковье), на пятой - Александр Беглов из Санкт-Петербурга. Шестое место вновь досталось Алексею Дюмину из Тульской области, седьмое - самарскому губернатору Дмитрию Азарову. Олег Кожемяко (Приморье) на сей раз довольствовался только 11-й позицией. Благодаря этому 9-е и 10-е места заняли губернаторы Тюменской области Александр Моор и Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова.
По мнению генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова, на распределение позиций на сей раз повлияли итоги Единого дня голосования, вопросы бюджетного планирования и реализации инфраструктурных проектов. В экспертном опросе на сей раз приняли участие 27 политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов.
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
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