Рабочая суббота Петра Тултаева прошла на строящихся социальных и дорожных объектах

Глава Саранска Петр Тултаев в своей работе придерживается принципа: «увидеть все своими глазами». В его понимании этот принцип не из разряда «доверяй, но проверяй», просто мэр Саранска считает, что нужно во все вникнуть самому. К тому же иногда ручное управление необходимо в решении тех или иных вопросов. И пусть не все поддерживают такой стиль работы, действовать по такому принципу Глава Саранска призывает и своих подчиненных. Чаще всего для того, чтобы увидеть все своими глазами, он выбирает субботнее утро - время, свободное от совещаний и деловых бумаг. Именно в это время чаще всего Петр Тултаев проводит «мэрские субботы», обходы городских территорий и выездные совещания на объектах.

Ненастное субботнее утро 5 октября Глава Саранска посвятил осмотрам ряда строящихся объектов. В первую очередь он посетил детские сады. На сегодняшний день в городском округе их три: на улице Титова, в рабочих поселках Луховка и Ялга. Один из них планируется сдать уже в текущем году. Это здание дошкольного учреждения в квартале многоквартирной жилой застройки между улицами Титова, Коммунистической, Гагарина и Б. Хмельницкого. В настоящее время здесь выполнены все работы по внешней отделке и благоустройству прилегающей территории, в завершающей стадии находятся работы по внутренней отделке помещений, в том числе бассейна. В ближайшее время поступит оборудование для кухни и столовой.

После прошедшего сильного дождя Петр Тултаев поднялся на кровлю здания. Из-за сложившихся погодных условий ей было уделено более пристальное внимание. Благодаря этому были обнаружены некоторые недостатки в оборудовании ендовых.

«По мнению специалистов, такая кровля довольно сложна для обслуживания, поэтому уже сейчас выявленные недочеты необходимо устранить в кратчайшие сроки», - поручил Петр Тултаев подрядной организации ООО «ТрансСевер», которая сейчас ведет строительство. Выполнять данные работы будет также ООО «Ремстрой», которое вело строительство объекта на начальном этапе, в том числе возводило кровлю.

Следующим объектом для осмотра стал детский сад на 160 мест в поселке Луховка, который, в отличие от других дошкольных учреждений, возводимых на основе типовых проектов, строится по совершенно новому для Саранска проекту. Строительство здесь также ведет ООО «ТрансСевер». В настоящее время организация проводит утепление фасадов, завешаются работы на кровле и частично ведется внутренняя отделка некоторых помещений. Мэр Саранска отметил, что темпы работ на объекте несколько замедлились. Он поручил ускорить ход работ, который должен соответствовать существующему графику.

В строительстве детского сада в рабочем поселке Ялга завершено подведение инженерных коммуникаций, ведется кладка первого этажа сооружения. Работы ведет ООО «Анелия».

После осмотра социальных объектов Петр Тултаев погрузился в дорожное строительство. Сначала он оценил ход реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сразу на нескольких участках: улицах А. Невского, Кирова, Терешковой и Гагарина. Все эти объекты еще находятся в стадии работы, на улицах Кирова и Гагарина необходимо доделать съезды и примыкающие перекрестки. До конца текущего месяца подрядная организация ООО «МДС» планирует полностью завершить их ремонт.

Далее Петр Тултаев отправился на один из важнейших на сегодняшний день объектов для Саранска - Северо-Восточное шоссе, где ведется реконструкция путепроводов. На первом мосту ООО «Мостострой» завершило гидроизоляцию полотна, на предстоящей неделе строительная организация займется его асфальтировкой. На втором путепроводе ведется заливка опорных элементов конструкции. Эти объекты Глава Саранска посещает с завидной регулярностью, чтобы постоянно быть в курсе ситуации, зная, какое это долгожданное для горожан строительство.

В этот день мэр Саранска также побывал на бульваре братьев Веденяпиных в Пролетарском районе Саранска, благоустройство которого ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас строителям остается уложить здесь небольшой участок брусчатки и произвести асфальтировку центральной аллеи. Кроме того, необходимо установить световые опоры наружного освещения, а также смонтировать и установить малые архитектурные формы. Подрядная организация ООО «Росстройком» на начальной стадии несколько затянула работы, но в настоящее время их темп довольно высок. И уже к концу октября благоустройство будет завершено.



