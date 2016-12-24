Лямбирский район возглавил Юрий Голов

На прошедшей в понедельник 29-й сессии Совета депутатов Лямбирского района были подведены итоги конкурса на замещение должности главы означенного муниципального образования.

По результатам открытого голосования победу одержал и.о. руководителя района Юрий Голов. За него проголосовали все присутствовавшие в зале депутаты. Принявший участие в работе сессии Глава Мордовии Владимир Волков выразил уверенность в том, что Юрий Голов успешно «выполнит все те задачи, которые стоят перед Лямбирским районом». По словам руководителя республики, речь идет, в первую очередь, о повышении благосостояния граждан. В данной связи он призвал уделять больше внимания вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, укрепления потенциала сельских территорий: «Инициированные Президентом страны нацпроекты предусматривают комплексное улучшение качества жизни граждан - в здравоохранении, образовании, жилищном и дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и в других сферах. Улучшения в конечном счете должны почувствовать все россияне, вне зависимости от того, где они проживают - в городах, районных центрах, отдаленных селах и деревнях».

Кроме того, Глава РМ отметил, что Лямбирский район считается ныне одним из лучших в республике: «Здесь хорошие показатели в сельском хозяйстве - и по урожайности зерновых, и по надоям молока. В сельском хозяйстве применяются самые передовые технологии. Во многом, конечно, это объясняется стабильной работой агрофирмы «Октябрьская». Однако есть и другие динамично развивающиеся производства, ориентированные на выпуск качественной и востребованной на рынке продукции».

Справка «ВС»: Голов Юрий Иванович родился в селе Атяшево Большеигнатовского района. Дипломированный агроном, окончил сельскохозяйственный факультет МГУ имени Н.П. Огарева. Работал агрономом, заместителем директора по производству и сбыту, а впоследствии - директором ГУП РМ и ОАО «Совхоз «Белотроицкий» Лямбирского района. В 2012 г. был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РМ. Кандидат сельскохозяйственных наук. Имеет множество республиканских и ведомственных наград, в том числе - региональный орден Славы III степени.



