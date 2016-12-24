Главой Краснослободского района стал Алексей Буйнов

Глава Мордовии принял участие в работе 33-й сессии Совета депутатов Краснослободского района, на которой был избран новый руководитель. Из трех претендентов самым достойным депутаты единодушно признали временно исполняющего обязанности главы района Алексея Буйнова.

«Он - энергетик, а энергетика - это коммунальное хозяйство, - подчеркнул Владимир Волков. - Данную сферу в районе действительно необходимо серьезно подтянуть. Знает он и о проблемах села, первоочередных социальных вопросах».

Глава заметил, что за последнее время динамика развития района несколько замедлилась. Так, недостаточно эффективно работают сельхозпредприятия, малый бизнес, сокращаются объемы строительства жилья. Но это говорит лишь о том, что задействованы далеко не все возможности территории: «Нужно создавать пусть небольшие, зато перспективные производства, способные выпускать конкурентоспособную продукцию различного профиля», - добавил лидер региона.

Гигантский потенциал заложен и в национальных проектах, инициированных Президентом страны. В рамках их реализации в Краснослободском районе будут построены новые дома, дороги, объекты соцкультбыта. В этом году, к примеру, дорожные работы выполнены в селах Новая Карьга, Слободские Дубровки, Чукалы, Новый Усад, Старые Горяши и Бобылевские Выселки. Последний населенный пункт вдобавок станет и площадкой для компактной жилищной застройки. Там намечено построить около 140 жилых домов.

«Задача новой администрации - не только активно включиться в масштабную программу развития, но и выйти в лидеры по ее реализации. Это имеет огромное значение для района и всех его жителей», - резюмировал Глава.

Справка «ВС»: Буйнов Алексей Владимирович родился 7 марта 1973 года в городе Краснослободске. В 1995 г. окончил МГУ им. Н.П. Огарева. Некоторое время работал учителем физики. Затем возглавил Краснослободское ПО филиала ПАО «МРСК-Волга» Мордовэнерго. С сентября текущего года - врио главы Краснослободского муниципального района.