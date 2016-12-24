Дружинники из числа сотрудников администрации Саранска участвовали в задержании подозреваемых в преступлениях

«Я смотрю на человека - один похож на зефир, другой на морковку»
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Традиционно в весенне-летний период муниципальные служащие Администрации городского округа Саранск принимают участие в Добровольных народных дружинах. На этот раз участие муниципальных служащих в работе ДНД завершилось 27 сентября.
С 29 марта по 27 сентября в совместном патрулировании с сотрудниками полиции приняли участие 142 сотрудника Администрации г.о. Саранск, в том числе 80 мужчин и 62 женщины. В среднем женщины выходили на дежурство 2-3 раза, мужчины 3-4 раза каждый. Патрулирование осуществлялось еженедельно (по пятницам выходили 12 сотрудников Администрации г.о. Саранск: с участковыми уполномоченными полиции - 5 сотрудников с 17 до 21 часа, с патрульно-постовой службой - 7 сотрудников с 16 до 20 часов).
За этот период проведено 22 совместных рейда с сотрудниками полиции, в ходе которых пресекались правонарушения и противоправные деяния на улицах городского округа. Было составлено 147 протоколов об административных правонарушениях. Совместно с сотрудниками ППС проведены мероприятия по досмотру 795 граждан на предмет выявления ношения запрещенных в гражданском обороте предметов.
В рамках рейдов обследовалась территория, прилегающая к многоквартирным домам, магазинам, школам, детским садам, спортивным объектам, гаражным обществам, лесопарковые зоны на предмет выявления и пресечения нарушений общественного порядка. Также сотрудники администрации Саранска участвовали в задержании граждан, подозреваемых в совершении правонарушений.
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