В «Юбилейном» появится каток

Зима не за горами! В минувший понедельник в мэрии Саранска обсуждали организацию катков и лыжных баз на предстоящую зиму.

Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин сообщил, что в городе будет работать 13 лыжных баз. Кроме того, предполагается залить 23 катка. «Сейчас решается вопрос об организации катка в микрорайоне «Юбилейный», - рассказал Роман Дубровин. - Об этом просили многие жители. Необходимо решить, где именно он будет располагаться. Мы рассматривали один из вариантов - проспект Российской Армии, либо в его начале, либо в районе школы № 17».

«В субботу во время обходов городских территорий на месте определимся, где залить каток в микрорайоне «Юбилейный», - решил Петр Тултаев. Он также поручил определить даты проведения дней здоровья в Саранске на следующий год и утвердить их в плане мероприятий.