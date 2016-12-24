В «Юбилейном» появится каток

Новости

Зима не за горами! В минувший понедельник в мэрии Саранска обсуждали организацию катков и лыжных баз на предстоящую зиму.

Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин сообщил, что в городе будет работать 13 лыжных баз. Кроме того, предполагается залить 23 катка. «Сейчас решается вопрос об организации катка в микрорайоне «Юбилейный», - рассказал Роман Дубровин. - Об этом просили многие жители. Необходимо решить, где именно он будет располагаться. Мы рассматривали один из вариантов - проспект Российской Армии, либо в его начале, либо в районе школы № 17».

«В субботу во время обходов городских территорий на месте определимся, где залить каток в микрорайоне «Юбилейный», - решил Петр Тултаев. Он также поручил определить даты проведения дней здоровья в Саранске на следующий год и утвердить их в плане мероприятий.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Афера на 12 миллионов

Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции

Точки роста туризма в Мордовии

26 сентября, накануне Всемирного дня туризма, министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов встретился в отеле Four Points by Sheraton...
Горизонты развития

В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...

Конкурс красоты

№38  Анастасия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу