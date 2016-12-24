В «Юбилейном» появится каток

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Зима не за горами! В минувший понедельник в мэрии Саранска обсуждали организацию катков и лыжных баз на предстоящую зиму.
Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин сообщил, что в городе будет работать 13 лыжных баз. Кроме того, предполагается залить 23 катка. «Сейчас решается вопрос об организации катка в микрорайоне «Юбилейный», - рассказал Роман Дубровин. - Об этом просили многие жители. Необходимо решить, где именно он будет располагаться. Мы рассматривали один из вариантов - проспект Российской Армии, либо в его начале, либо в районе школы № 17».
«В субботу во время обходов городских территорий на месте определимся, где залить каток в микрорайоне «Юбилейный», - решил Петр Тултаев. Он также поручил определить даты проведения дней здоровья в Саранске на следующий год и утвердить их в плане мероприятий.
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