В городе проведут рейды по выявлению несанкционированной торговли

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Такое поручение дал мэр Саранска Петр Тултаев, при этом градоначальник напомнил, что на территории Саранска под нестационарные торговые точки определены места.

Однако некоторые продавцы предпочитают продавать свой товар в местах с большим пешеходным трафиком. Одно из таких мест - участок улицы Полежаева в районе Центрального рынка.

«Для продажи товаров на Центральном рынке есть специальные ряды. Но продавцы устраивают стихийные рынки на улице Полежаева. Продают и туалетную воду, и тапочки. Есть определенные места для торговли. Плата с продавцов за пользование ими не взимается. Пожалуйста, пользуйтесь, продавайте свой товар!» - сказал мэр Саранска. Он также распорядился провести рейды по выявлению несанкционированной торговли в Саранске.

Кроме того, Петр Тултаев поручил сделать ревизию рекламных конструкций. «Если рекламные конструкции установлены без разрешений, привлекайте к ответственности! Обратите внимание на рекламную конструкцию на улице Степана Разина, напротив одного из магазинов», - сказал Петр Тултаев.

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