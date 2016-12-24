В городе проведут рейды по выявлению несанкционированной торговли

Новый сезон
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
Такое поручение дал мэр Саранска Петр Тултаев, при этом градоначальник напомнил, что на территории Саранска под нестационарные торговые точки определены места.
Однако некоторые продавцы предпочитают продавать свой товар в местах с большим пешеходным трафиком. Одно из таких мест - участок улицы Полежаева в районе Центрального рынка.
«Для продажи товаров на Центральном рынке есть специальные ряды. Но продавцы устраивают стихийные рынки на улице Полежаева. Продают и туалетную воду, и тапочки. Есть определенные места для торговли. Плата с продавцов за пользование ими не взимается. Пожалуйста, пользуйтесь, продавайте свой товар!» - сказал мэр Саранска. Он также распорядился провести рейды по выявлению несанкционированной торговли в Саранске.
Кроме того, Петр Тултаев поручил сделать ревизию рекламных конструкций. «Если рекламные конструкции установлены без разрешений, привлекайте к ответственности! Обратите внимание на рекламную конструкцию на улице Степана Разина, напротив одного из магазинов», - сказал Петр Тултаев.
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
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