«В своей работе буду полагаться на существующий коллектив»

Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин встретился с журналистами республиканских СМИ

Не так давно в региональном министерстве внутренних дел сменился руководитель. Пост министра занял 52-летний москвич Борис Шейнкин. Соответствующий указ 7 сентября подписал Глава государства Владимир Путин.

Знакомство нового министра с представителями республиканских средств массовой информации состоялось в четверг, 3 октября. В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответил не только Борис Шейнкин, но и его коллеги - замминистра - начальник полиции Олег Шилов и начальник Управления уголовного розыска Игорь Филичкин. Мероприятие было приурочено ко Дню образования уголовного розыска в системе МВД России.

Руководитель ведомства отметил, что республика по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других регионов страны по раскрываемости преступлений.

«В целом работа подразделения Министерства внутренних дел по Республике Мордовия признана руководством МВД России удовлетворительной. Если сравнивать с подобными подразделениями на территории ПФО, Мордовия выглядит более чем спокойно и стабильно», - подчеркнул министр.

Глава ведомства озвучил информацию о результатах деятельности МВД по РМ и сообщил, что общая эффективность раскрытия преступлений в регионе составила 75,0%, что превышает на 17,9% общероссийские показатели и на 15,8% показатели по Приволжскому федеральному округу.

Отдельно Борис Шейнкин отметил результативную работу сотрудников подразделений уголовного розыска. К примеру, за 9 месяцев текущего года им удалось раскрыть более тысячи преступлений.

«Благодаря работоспособности коллектива, в профессионализме которого я убедился после своего назначения, на территории республики уровень регистрируемой преступности по-прежнему низкий», - констатировал Борис Шейнкин.

Главный полицейский Мордовии заверил, что никаких серьезных кадровых перестановок в министерстве ждать не стоит. - «Кадровый резерв здесь существует. Он достаточно сильный. Руководитель, чтобы показать свою дееспособность, должен уметь работать с любым коллективом. Да, было желание у некоторых моих предыдущих коллег и друзей по службе пойти со мной. Но Москва - достаточно отдаленный город. Да и некоторые мои сослуживцы уже деды, им крайне сложно будет оторваться от привычной жизни. Некоторые кандидатуры даже уже обсуждались в МВД России. Но это в любом случае не будут перестановки - речь идет об уже имеющихся вакансиях. Если кандидатуры пройдут все согласования, в том числе по главному Управлению собственной безопасности, то это будут 1-2 человека, не более», - подчеркнул министр.

Борис Шейнкин признался, что в Мордовии он уже бывал, правда, более 30 лет назад. За это время город, по его мнению, кардинально изменился. - «Для меня это очень большая разница - Саранск 30 лет назад и сейчас. Чувствуется подготовка к проведению чемпионата мира. И в целом Саранск - тихий и уютный город. По сравнению с Москвой это минимум преступности. Я знаю, о чем говорю: я работал на территории, где было в полтора раза больше населения. Смею вас заверить: Москва наиболее подвержена криминальному воздействию. Там деньги, там миграция и все связанные с этим криминальные процессы. По моему мнению, здесь все спокойней и под контролем. Отмечу, что благодаря умелым действиям предыдущих руководителей и личного состава МВД практически решены все вопросы, связанные с организованной преступностью. В данный момент на территории республики ни одной значимой на региональном уровне ОПГ не существует. Есть разве что разрозненные члены и небольшие группы. Но при этом важен и вопрос по борьбе с наркопреступностью. Был ряд серьезных задержаний организованных групп. Пресечены каналы поставки в Мордовию различных видов «зелья», включая те, которые вызывают привыкание после первого приема. Проводя мониторинг наркосреды, мы прекрасно видим, что сбыта здесь практически нет. Все наркодельцы едут в соседние регионы. То же самое касается реализации наркотических средств через киберпространство. В республике минимальное количество таких криминальных интернет-площадок. Подобные преступления совершаются с чужих территорий», - заверил глава ведомства.

Также Борис Маркович отметил, что к переезду в регион 13 был готов. Правда, еще остался ряд моментов, которые необходимо решить.

«Я был готов к переезду. Морально и физически. Республика, как я понял, подготовилась к моему приезду. Всем необходимым для работы я был обеспечен. Я из семьи в основе своей офицерской. У меня дед был командиром, полковником. Начинал он еще с боевых отрядов ЧОН, которые устанавливали социалистический строй на местах. Поэтому, исходя из постулата: «Будем служить там, где прикажут!», я так и поступил. Конечно, есть определенные моменты, связанные с семейной жизнью - с женой и несовершеннолетним ребенком. Ребенок еще учится в начальной школе, где учительница - это вторая мать. Поэтому надо дать ему доучиться, прежде чем переходить в пятый класс», - поделился министр.

В ходе встречи он рассказал журналистам о своих увлечениях и о том, как обычно проводит досуг.

«Там, где я работал, был такой же стадион, который называется «Спартак». Где также проводились и матчи Кубка Конфедераций, и чемпионат мира. Не могу сказать, что не люблю футбол. Я просто устал от него. А в детстве болел за ЦСКА. Теперь в редкие минуты отдыха люблю выезжать на природу. В Москве у меня есть своя дача, которую я посещаю вместе с семьей. Банально, но люблю там заниматься какими-то сельхозработами, которые просто разгружают мозг, меняя нагрузку на физическую. Немножечко голова отдыхает. Люблю посещать лес, но не с целью охоты и убийства животных. Это должен быть созерцательный процесс. Все мы отдохнем на пенсии!»

Продолжая тему эффективности служебной деятельности, на встрече с журналистами были приведены данные, что за период с января по сентябрь 2019-го в регионе раскрыто 619 тяжких и особо тяжких преступлений, из которых 22 убийства и 6 изнасилований. Не менее впечатляющая цифра - 3 560 - свидетельствует о раскрытии преступлений общеуголовной направленности, в том числе 728 краж, 6 разбойных нападений, 48 угонов и 80 грабежей.

Начальник Управления уголовного розыска Игорь Филичкин сообщил, что раскрыть серию автомобильных краж ульяновскими гастролерами и ограбление офиса кредитного кооператива «Народный капитал» удалось во многом благодаря камерам фото- и видеофиксации, установленным в ходе подготовки к проведению в Саранске матчей чемпионата мира по футболу. По нераскрытому ограблению отделения банка «Восточный» в Саранске, при котором неизвестные поживились несколькими миллионами рублей, также не прекращается работа.

«Работа проводится вместе с сотрудниками центрального аппарата Главного управления уголовного розыска МВД России. В настоящее время есть информация, которую пока не стоит озвучивать, но работа ведется», - отметил Игорь Филичкин.

В завершение встречи министр внутренних дел поздравил личный состав и ветеранов подразделений уголовного розыска с профессиональным праздником.

Анастасия ЦИЛИГИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА