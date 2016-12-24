Осенью через призывные комиссии пройдут около 4 000 человек

В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе, организации и проведению в регионе призывной кампании «Осень-2019». В ходе осеннего призыва военный комиссариат республики отправит в войска около 700 новобранцев.

Помимо Игоря Тихомирова с журналистами общались начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РМ Виталий Ломакин, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМ Виктор Якушкин и начальник пункта отбора на военную службу по контракту Павел Калинин.

«1 октября стартовал осенний призыв. Через наши призывные комиссии пройдут около 4 000 человек, из которых около 700 будут отправлены в войска, - отметил Игорь Тихомиров. - При этом 15 человек отправятся в научные роты, 45 призывников будут направлены для прохождения военной службы в военно-морской флот в город Калининград. Все призывники на сборном пункте будут обеспечены банковскими и персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды».

Военный комиссар обратил внимание на тот факт, что задание на весенний призыв, установленное генеральным штабом для региона, было выполнено своевременно и в полном объеме. Призывную комиссию прошли около 3 500 человек, из которых 1 006 новобранцев отправились на военную службу. С целью принятия призывной комиссией обоснованного решения и исключения направления в войска больных призывников более 400 человек были направлены на дополнительное медицинское обследование.

На протяжении многих лет показатель категории годности к военной службе в Мордовии остается одним из самых высоких в Центральном военном округе, весной текущего года он составил 82%. Как подчеркнул председатель военно-врачебной комиссии военкомата Виктор Якушкин, чаще всего призывники страдают заболеваниями системы кровообращения и заболеваниями эндокринного характера, а также имеют проблемы с пищеварением.

«По состоянию здоровья бывает, что и возвращают призывников, но у нас этот процент небольшой, всего один - два человека в год, - рассказал Виктор Якушкин. - Можно сказать, золотая середина. Причины того, что новобранец, имеющий заболевания, попал на службу, самые разные. Бывает, что ребята даже скрывают свои заболевания. К примеру, один из призывников скрыл, что имеет язвенную болезнь, так как хотел служить, как и его брат. Но в момент прохождения службы все это вскрылось. Бывают и спорные моменты. Допустим, один и тот же результат можно трактовать по-разному. Однажды имела место история с призывником с плоскостопием. Граница между годностью и негодностью составляла один градус. Сначала его взяли на службу, а после некоторого времени, проведенного в армии, вновь сделав обследование, вернули. Поэтому, пользуясь случаем, хочу донести до всех мысль, что мы внимательно относимся к каждому новобранцу. Такой цели, чтобы отправить служить в армию ребят, имеющих проблемы со здоровьем, у нас нет».

Как подчеркнул Игорь Тихомиров, численность восемнадцатилетних призывников, начиная с 2013 года, стала сокращаться, но больше стало желающих служить в армии граждан старше двадцати лет. Данную динамику представители военного комиссариата региона обосновали повышением привлекательности военной службы. С увеличением возраста граждан, направляемых для прохождения службы в армии, соответственно увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование. Если в 2013 году на службу призывалось около 40% человек, имеющих среднее профессиональное образование, то по итогам прошедшего призыва - более 76%.

Также с 17,5% до 14,5% снизилось число молодых людей, которые до призыва нигде не работали и не учились. По итогам весеннего призыва от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, уклонились 7 человек. В то же время не удалось оповестить о явке около 500 человек. Таким образом, в сравнении с 2018 годом в республике произошло уменьшение числа граждан, не получавших повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более чем на 70 человек. По данным, предоставленным военным комиссариатом Республики Мордовия, к административной ответственности привлечено 27 человек, один призывник осужден.

Большое значение в ходе весеннего призыва имело комплектование двух научных рот - Краснодарского высшего военного училища им. С.М. Штеменко и ВИТ «Эра». Для прохождения службы в них новобранцев предварительно отбирают организации Минобороны России. В данные роты попадают выпускники ведущих вузов станы, склонные к научной работе. Минувшей весной на данную службу из Мордовии было призвано 4 человека. На сегодняшний день в рамках осеннего призыва в нашем регионе отобрано 15 человек, отвечающих необходимым требованиям для комплектования научных рот. Что касается спортивных рот, то весной 2019 года 4 призывника были отправлены в самарский филиал ЦСКА.

Относительно порядка проведения нынешнего призыва в сравнении с предыдущим существенных отличий нет. Вместе с тем имеются определенные особенности. Например, педагогические работники осенью призываться не будут, так как должны закончить учебный год. Призываться они будут один раз в год - в период с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, напротив, будут призываться с 15 октября по 31 декабря. Таким образом, сельским жителям будет предоставлена возможность завершить уборку урожая.

«С 1 сентября этого года начали действовать поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе», - отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту Павел Калинин. - Новые правила призыва позволяют отказаться от отсрочки от службы. Теперь граждане призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки, получают возможность пойти служить добровольно, невзирая на данное обстоятельство. В частности, это касается родных братьев или сыновей военных, погибших во время прохождения службы, студентов-очников и обладателей ученой степени. Для отказа от отсрочки достаточно подать заявление в военкомат».

Срочники, призванные до 1 сентября 2019 года, могут демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы. Кроме того, в шесть раз увеличена сумма штрафа за несвоевременное извещение военкомата об изменении семейного положения, смене места работы или учебы - с 500 до 3 000 рублей. Санкции ждут и тех, кто будет уклоняться от медкомиссии.

Мария ЕРИНА