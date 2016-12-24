«Я смотрю на человека - один похож на зефир, другой на морковку»

На открытии выставки Маргариты Гладышевой прозвучала идея о создании в Саранске музея нонконформистского искусства

В музее изобразительных искусств имени Эрьзи открылась первая персональная выставка молодой саранской художницы Маргариты Гладышевой. Живописные работы Маргариты уже знакомы публике по таким выставочным проектам, как «Арт-Гараж», «Периферия», «ART-Fresh», «Красные ворота/Против течения». Кроме того, художница принимает участие во всероссийских и международных выставках - это «Свободные мастерские» и «Visionary Art Trip» в Москве, «Ethno Art Fest in London» в Лондоне и «Art-Week» в Пекине.

Представленная в этот раз экспозиция включает около 40 произведений живописи и графики - творческий отчет художницы за последние 8 лет от ранних, детальных и декоративных работ до совсем недавних, более абстрактных и полноцветных. Многогранные и замысловатые картины Маргариты Гладышевой наполнены философским и мифологическим символизмом, яркие и красочные абстракции пробуждают фантазию, позволяют взглянуть на мир через призму творческого восприятия, увидеть в обыденном фантастические, сказочные очертания.

- Меня вдохновляют люди, их образы. Я смотрю на человека, как он одет, в какие цвета - один похож на зефир, другой на морковку, это очень забавно. В таком абстрактном виде я переношу все на холст, - говорит Маргарита Гладышева о своем творчестве. - Это немного ребяческое, инфантильное восприятие. Я передаю это через живопись, чтобы люди, когда смотрели на цвета и яркость, образность, простоту и наивность, могли почувствовать себя немного детьми, вспоминали безмятежное детство и сказки. Иногда я смотрю на рисунки моего четырехлетнего сына и додумываю его идеи, превращаю их в картины. На этой выставке есть наша с ним совместная работа.

С первой персональной выставкой свою ученицу поздравил заслуженный художник Мордовии Андрей Алешкин.

- В Саранске удивительная публика, такая только в Петербурге! В нашем городе очень развито визуальное искусство. И мы с вами счастливые люди, у нас есть такая талантливая находка - Маргарита. Я помню ее еще на первом курсе, когда она только начинала, - сказал на открытии экспозиции Андрей Алешкин. - У художника Владимира Лебедева есть такая поговорка «Есть правильный рисунок, а есть хороший, и не всегда это одно и то же». Мы учим студентов правильным рисункам. И когда Маргарита в живописи старалась сделать все правильно, то казалась очень грустной, а когда рисовала что-то более свободное, то всегда улыбалась. И было видно, что для нее эта свободная, творческая работа органична, как дыхание.

Кроме творческой деятельности Маргарита Гладышева преподает на кафедре архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева. На выставке собралось множество её студентов - начинающих дизайнеров, которые активно обсуждали и вдохновлялись живописными работами своей преподавательницы. А друг музея Константин Шапкарин предложил создать в Саранске музей нонконформистского искусства, в котором Маргарита стала бы одной из центральных фигур.

Светлана РУЧИНСКАЯ, фото Юрия ГЛЕБОВА