«Дома его ждали мама и невеста»

В Псковской области погиб десантник из Мордовии, 21-летний житель Дубенок Александр Рыбалко. Во время плановых учений по высадке воздушного десанта у парня не раскрылся парашют. До дембеля срочнику из нашей республики оставалось чуть больше двух недель.

Перехлест строп

Эта трагедия произошла 2 октября. Во время массового десантирования у призванного из Мордовии Александра Рыбалко не раскрылся парашют. При падении парень получил травмы, не совместимые с жизнью.

«Произошел перехлест строп, это привело к падению и гибели военнослужащего», - скупо комментируют произошедшее в части сразу после инцидента.

О подобных трагических происшествиях в армии, как правило, становится известно лишь по неофициальным каналам. Так случилось и в этот раз - запечатлевшее момент падения видео просочилось в сеть. Авторы ролика снимали массовое десантирование и, сами того не предполагая, стали очевидцами страшной трагедии. На кадрах видно, как один за другим ребята прыгают вниз из самолета «Ил-76». Подобно одуванчикам, в небе виднеются белые раскрывшиеся парашюты. У всех, кроме одного. К земле стремительно приближается один из десантников. За кадром тревожно звучат голоса: «Упал один…»

Падение рядового 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии прокомментировала пресс-служба командования Псковского гарнизона. «По предварительным данным, у Александра Рыбалко одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы. Это привело к неконтролируемому падению и смерти десантника».

Скорбит не только Мордовия

На родину тело погибшего десантника доставят «грузом-200». И вместе с родными и близкими Александра Рыбалко скорбит не только Мордовия. В различных группах в социальных сетях, где размещена новость о трагедии, соболезнования выражают пользователи из разных уголков страны. Поверить в случившееся не могут не только родственники Александра, но и односельчане. Все отзываются о погибшем только положительно, говорят, что он был опорой для своей семьи.

«Он и траву возле дома скосит, и поможет во всем. Отец оставил их, когда Саша еще был ребенком. Дома его ждали мама и невеста», - рассказывает школьная учительница погибшего.

«Крайний прыжок»

Сейчас мама погибшего Людмила вспоминает, что у сына уже был крайний прыжок. 27 сентября в который раз он принял участие в воздушной высадке и позже написал ей, что все прошло удачно. До дембеля осталось чуть больше 20 дней. Для обоих начался счастливый обратный отсчет, но через 6 дней Сашу вновь вызвали на десантирование…

По некоторым данным, во время прыжка Александр не сгруппировался и не самым удачным образом покинул самолет. Видимо, быстрое свободное падение привело его в смятение, и он решил воспользоваться запасным парашютом. А дальше и произошел этот роковой перехлест строп.



