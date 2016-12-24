Саранск вновь встречает международный фестиваль «Новая Лиса»

18-20 октября поклонники современной хореографии смогут посетить уже полюбившийся танцевальный форум. Свыше 30 творческих коллективов и исполнителей из России, Белоруссии, Бельгии, Индии, Литвы продемонстрируют свои конкурсные номера на сцене Дворца культуры и искусств мордовского госуниверситета. Традиционно участники поборются за награды в трех номинациях: «Свободное движение», «Эксперимент в движении» и «Фолк-движение».

18 октября на сцене Музыкального театра им. И.М. Яушева фестиваль откроет признанный и в России и за рубежом московский театр «Новый балет». Театр пластического искусства набирает популярность с 2013 года - с того момента, как на фестивале Российского искусства в Каннах спектакль «Ускользающая красота» был высоко оценен взыскательной публикой.

Труппа театра - это молодые, профессиональные, талантливые артисты балета. Директор «Нового балета» Павел Нестратов считает основной задачей коллектива создание сюжетных танцевальных спектаклей, рассказанных языком современной хореографии. Театр сотрудничает с креативными европейскими и российскими хореографами, создавая интереснейший индивидуальный репертуар. В копилке «Нового балета» уникальные и разноплановые постановки на классическую и современную музыку, по мотивам известных литературных произведений. Среди них одноактные балеты «Рахманинов. Прелюдии» на музыку Сергея Рахманинова и «Отражения» на музыку молодого композитора Владислава Дубровина, лирический спектакль «Зимняя роза» по мотивам произведения О. Уайльда «Соловей и Роза», «Превращение» по повести Франца Кафки и «Три товарища» по роману Э.М. Ремарка. Для юных зрителей театр исполняет танцевальную историю «Удивительный сон» по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена «Оле-Лукойе».

«Новый балет» активно гастролирует по России, утверждая свои позиции на танцевальной карте страны, принимает участие во всероссийских фестивалях, успешно сотрудничает с Международным фестивалем CONTEXT.

В рамках саранского фестиваля артисты «Нового балета» представят зрителям пластический спектакль FORTUNA vis LUCEM, включающий два одноактных балета: «Болеро» композитора Мориса Равеля и «Кармина Бурана» Карла Орфа в постановке итальянского хореографа Франческо Вентрилья. Это история о двойственной природе Фортуны - языческой богини, владеющей тайнами человеческих судеб, ода о силе человека в борьбе с предначертаниями судьбы. Эта динамичная и экспрессивная постановка уже покорила каннскую сцену и фестиваль «Россия в гостях у Эссена» в Германии и, без сомнения, найдет признание у саранской публики.



