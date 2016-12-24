Районные больницы обновляют медицинскую технику

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Районные больницы обновляют медицинскую технику. Современные аппараты поступают в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Так Комсомольская межрайонная больница не так давно получила медицинскую технику высокого класса. Врачи рады такому подарку и сейчас осваивают ее.

https://ntm13.ru/news/rajonnye-bolnicy-obnovlyayut-medicinskuyu-texniku/

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