Жители Мордовии увидят спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
Районные больницы обновляют медицинскую технику. Современные аппараты поступают в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Так Комсомольская межрайонная больница не так давно получила медицинскую технику высокого класса. Врачи рады такому подарку и сейчас осваивают ее.
https://ntm13.ru/news/rajonnye-bolnicy-obnovlyayut-medicinskuyu-texniku/
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
В начале августа сотрудники силовых ведомств провели в Саранске операцию по задержанию сотрудников частной фирмы «Газконтроль» по...
Студенческие отряды Мордовии подвели итоги трудового лета
Начинается новый учебный год, а это значит, что на детские плечи снова ложится груз из уроков, дополнительных занятий, кружков и секций. С одной...
Взятка в 1,5 миллиона рублей потянула на шесть лет «строгача» и трехмиллионный штраф
Федеральная группа мониторинга Президиума Генсовета «Единой России» оценила ход реализации нацпроектов в Мордовии