В Мордовском университете госслужащих обучают управленческому мастерству

3 октября на факультете дополнительного образования МГУ им. Н.П. Огарева стартовала программа повышения квалификации «Развитие управленческих навыков руководителя» для государственных и муниципальных служащих.

Двухдневное обучение проходит в форме тренинга. «Как видно уже из названия, главная цель программы – помочь отработать навыки. Конечно, за два дня сделать это невозможно, но можно обозначить вектор развития, дать необходимые знания и показать, как они работают на практике», – отметила декан факультета дополнительного образования Наталья Жадунова.

В программу курса включены темы по повышению личной и профессиональной эффективности, профилактике синдрома профессионального выгорания, специфике деловой коммуникации и многое другое. По результатам итоговой аттестации будут вручены удостоверения о повышении квалификации.

Одним из блоков программы стали занятия по теме «Принятие управленческих решений», где слушателям рассказали о работе аналитической системы мониторинга «Инцидент менеджмент».

«Эта система стала одним из важных механизмов, помогающих органам власти оперативно реагировать на запросы граждан в социальных сетях, принимать управленческие решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. «Инцидент менеджмент» позволяет составить достаточно подробную картину происходящего в регионе. Качественно ли ремонтируют дороги? Почему из крана течет ржавая вода? Где сломана детская площадка? Когда включат отопление? Именно эти вопросы интересуют жителей, и на них отвечают представители министерств и ведомств республики в соцсетях. Это стало частью повседневной работы и основой ежедневной повестки для районных администраций», – рассказала начальник отдела социальных проектов министерства печати и информации РМ Елена Тихонова.