В Мордовском университете госслужащих обучают управленческому мастерству

«Для конкурса специально сшили костюмы и написали сценарий»
Мордовия принимала окружные фестивали по поддержке детей-сирот и многодетных семей
3 октября на факультете дополнительного образования МГУ им. Н.П. Огарева стартовала программа повышения квалификации «Развитие управленческих навыков руководителя» для государственных и муниципальных служащих.
Двухдневное обучение проходит в форме тренинга. «Как видно уже из названия, главная цель программы – помочь отработать навыки. Конечно, за два дня сделать это невозможно, но можно обозначить вектор развития, дать необходимые знания и показать, как они работают на практике», – отметила декан факультета дополнительного образования Наталья Жадунова.
В программу курса включены темы по повышению личной и профессиональной эффективности, профилактике синдрома профессионального выгорания, специфике деловой коммуникации и многое другое. По результатам итоговой аттестации будут вручены удостоверения о повышении квалификации.
Одним из блоков программы стали занятия по теме «Принятие управленческих решений», где слушателям рассказали о работе аналитической системы мониторинга «Инцидент менеджмент».
«Эта система стала одним из важных механизмов, помогающих органам власти оперативно реагировать на запросы граждан в социальных сетях, принимать управленческие решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. «Инцидент менеджмент» позволяет составить достаточно подробную картину происходящего в регионе. Качественно ли ремонтируют дороги? Почему из крана течет ржавая вода? Где сломана детская площадка? Когда включат отопление? Именно эти вопросы интересуют жителей, и на них отвечают представители министерств и ведомств республики в соцсетях. Это стало частью повседневной работы и основой ежедневной повестки для районных администраций», – рассказала начальник отдела социальных проектов министерства печати и информации РМ Елена Тихонова.
Мордовия принимала окружные фестивали по поддержке детей-сирот и многодетных семей
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
В Саранске с «Живым концертом» выступили Антон и Виктория Макарские
Братья Красноперовы с помощью цифровых технологий ухитрились похитить с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
1 октября состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов ПФО «Театральное...
Финальным аккордом, завершающим Всероссийский Год театра, станет открытие нового театрального сезона. В Саранских театрах он стартует уже в...
В этом году в республике планируют привить от гриппа более 404 тысяч жителей
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...